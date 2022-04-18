ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي في الصدارة.. وكريم بنزيما وإيموبيلي يرتقيان للوصافة

حافظ البولندي روبيرت ليفاندوفسكي على صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا، رغم غيابه عن التسجيل في لقاء فريقه بايرن ميونخ، خلال الفوز أمام أرمينيا بيليفد 3-0 في الدوري الألماني، في الوقت الذي صعد خلاله الإيطالي تشيرو إيموبيلي والفرنسي كريم بنزيما للمركز الثاني.

ويملك روبيرت ليفاندوفسكي متصدر هدافي الدوري الألماني 64 نقطة من 32 هدفا، ويملك حظوظا قوية للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

وسجل الإيطالي تشيرو إيموبيلي، هدف لاتسيو الوحيد خلال التعادل أمام تورينو 1-1، والفرنسي كريم بنزيما هدف فوز ريال مدريد على إشبيلية 3-2 ليرفع هداف الدوري الإيطالي وهداف الدوري الإسباني رصيدهما إلى 50 نقطة من 25 هدفا، فيما تراجع النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، للمركز الرابع برصيد 49،5 نقطة من 33 هدفا.

ويحتل الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 23 هدفا، فيما صعد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، للمركز السادس برصيد 42 نقطة من 21 هدفا.

وفي المركز السابع يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والتشيكي باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن، برصيد 40 نقطة من 20 هدفا.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 64 نقطة – 32 هدفا.

2- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، والإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 50 نقطة -25 هدفا.

4- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا / يوفنتوس): 46 نقطة – 23 هدفا.

5- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 42 نقطة – 21 هدفا.

6- المصري محمد صلاح (ليفربول) والتشيكي باتريك ستشيك (باير ليفركوزن): 40 نقطة 20 هدفا.

8- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو): 38 نقطة – 19 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.