ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويقترب من التتويج باللقب

اقترب باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي بعد فوزه بنتيجة 2/1 على مطارده مارسيليا، اليوم الأحد، في الجولة الـ32 من المسابقة.

وسجل النجم البرازيلي نيمار الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من ماركو فيراتي.

نيمار يستعيد بريقه بعد الانتقادات.#باريس_سان_جيرمان

pic.twitter.com/VbbMpC0gOI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

ووقّع دويي كاليتا كار هدف التعادل لمارسيليا في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

واحتسب الحكم لباريس سان جيرمان ضربة جزاء، سجل منها كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 74 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بـ15 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

ويحتل رين المركز الثالث، وحصد 65 نقطة، ثم نيس ويملك 54 نقطة.

هل بدأ تنفيذ شروط تجديد العقد مع #باريس_سان_جيرمان؟ كيليان مبابي يسدد ركلة الجزاء أمام مارسيليا في كلاسيكو فرنسا في وجود ميسي ونيمار في الملعب.#PSGOM pic.twitter.com/hV5ncgALu2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وفي آخر 6 جولات من الدوري الفرنسي من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع أنجيه، ولانس، وستراسبورغ، وتروا، ومونبلييه، وميتز.

وعلى مستوى الموسم الحالي، يقترب باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي، لكن الفريق ودّع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ومن دور الـ16 في كأس فرنسا.

وتاريخيا نال باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي 9 مرات، وهو بحاجة للتتويج بلقب لمعادلة سانت إيتيان أكثر نادٍ تتويجًا باللقب.

كما نال الفريق العاصمي 14 لقبًا في كأس فرنسا، و 9 في كأس الدوري الفرنسي (ألغيت)، و10 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي، ولقبًا في كأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت).

