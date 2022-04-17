الصحف الرياضية: "ليفاندوفسكي.. القرار النهائي".. "تحدي المتصدر في إشبيلية".. و"كريستيانو رونالدو لا ينتهي"

شكل تأهل ليفربول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في نصف النهائي، وقمة الدوري الإسباني بين ريال مدريد وإشبيلية، وقمة فرنسا بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتطورات تجديد برشلونة لعقود لاعبين، والقرار النهائي بشأن التعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي، وتعادل يوفنتوس في الدوري الإيطالي وأبرز لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت ”اللعب من أجل نصف اللقب“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، وكتبت ”سيميوني تناوب من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول على مانشستر سيتي 3-2 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت ”ليفربول يسقِط مانشستر سيتي ويبلغ النهائي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والذي يرغب برشلونة في ضمه، وكتبت ”ليفاندوفسكي.. القرار النهائي“.

كما اهتمت بمباراة إشبيلية وريال مدريد في قمة الدوري الإسباني، وكتبت ”لقب الدوري الإسباني قد يعود للحياة في إشبيلية“.

كما اهتمت بفوز ليفربول على مانشستر سيتي 3-2 وتأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت ”ليفربول يترك مانشستر سيتي غوارديولا دون نهائي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات تجديد برشلونة عقود عدة لاعبين، وكتبت ”أسبوع تجديد العقود“.

كما تحدثت عن مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت ”تحدي المتصدر في إشبيلية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وإسبانيول، وتأهل ليفربول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي 3-2، وكتبت ”ليفربول يقصي مانشستر سيتي في نصف نهائي ملحمي“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت ”نصف لقب الدوري الإسباني في إشبيلية“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وإسبانيول، وكتبت ”كوريا مثل العلاج“.

الصحيفة اهتمت بتحقيق برشلونة في قضية غزو جماهير فرانكفورت لملعب ”كامب نو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قمة الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، وكتبت ”عيد الأمراء“.

كما اهتمت بفوز لانس على ليل 2-1 في ديربي الشمال بالدوري الفرنسي، وكتبت ”الديربي: صيد محروس“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس 1-1 أمام بولونيا في صراعه للبقاء في المركز الرابع، وكتبت ”يوفنتوس يخاطر بكل شيء“، و“فلاهوفيتش ينقذ يوفنتوس في الوقت بدل الضائع والمركز الرابع في الملعب“.

كما اهتمت بتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهاتريك لفريقه مانشستر يونايتد أمام نوريتش سيتي، وكتبت ”كريستيانو رونالدو لا ينتهي.. الهاتريك رقم 60“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس أمام بولونيا 1-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت ”أكياس قبيحة“.

كما اهتمت بفوز تورينو على لاتسيو 1-0، وكتبت ”نكتة عادية“.