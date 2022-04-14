الشرطة تلاحق إدواردو سالفيو لاعب بوكا جونيورز بتهمة دهس زوجته (فيديو)

تلاحق الشرطة الأرجنتينية إدواردو سالفيو نجم أتلتيكو مدريد وبنفيكا السابق وبوكا جونيورز الحالي بعد مزاعم عن دهس زوجته السابقة بالسيارة.

ويلعب لاعب خط الوسط الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عاما الآن مع بوكا جونيورز، وقد انفصل مؤخرا عن عارضة الأزياء ماغالي أرافينا بعد زواج دام 10 سنوات ولديهما طفلان.

"Toto" Salvio atropelló a su mujer en Puerto Madero. El jugador de Boca está prófugo y en la denuncia policial se habla de "lesiones en contexto de violencia de género" pic.twitter.com/5oTNuB9AHQ — Radioplay Con Vos – @NachoGonzalezEnElAire (@radioplayconvos) April 14, 2022

لكن شرطة بوينس آيرس فتحت تحقيقا بعد أن أبلغت ماغالي عن تعرضها لحادث دهش في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقالت صحيفة ”أوليه“ الأرجنتينية واسعة الانتشار إن المرأة البالغ عمرها 35 عاما زعمت أن سالفيو قاد سيارته في اتجاهها في ضاحية بويرتو ماديرو الفاخرة.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”ذهبت المرأة للتحدث مع زوجها الذي كان في سيارته مع امرأة أخرى، تقدم المشتبه به إلى الأمام وضرب السيدة أرافينا بالسيارة“.

وقال مصدر قريب من التحقيق: ”النيابة تعمل على جمع الأدلة، وسالفيو لن يهرب من الشرطة، لقد علموا بما حدث من خلال التقرير الذي قدمته زوجته“.

Police are looking for former Benfica, Atletico Madrid and current Boca Juniors player Eduardo Salvio. He is being accused of having ran over his girlfriend with his car after she reportedly caught him with another woman. pic.twitter.com/h29ClYdWQM — Roy Nemer (@RoyNemer) April 14, 2022

وأضاف رئيس الإسعاف في بوينس أيرس البرتو كريسنتي: ”استدعتنا شرطة المدينة ووجدنا امرأة مصابة بصدمة في أسفل ساقها اليمنى، لكن الإصابة كانت طفيفة ولم يتم نقلها الى المستشفى“.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه إدواردو ”توتو“ سالفيو مع محاميه الإستراتيجية القانونية التي يجب تنفيذها، ويحلل ناديه بوكا جونيورز ما يجب فعله معه من الآن فصاعدا، بعد أن ظهر مقطع فيديو يوضح الحادث الذي تعرضت له ماغالي.

ووقع الحادث، فجر اليوم الخميس، في منطقة بويرتو ماديرو، وبشكل أكثر تحديدا بالقرب من تقاطع شارعي أزوسينا فيلافلور وخوانا مانسو، حيث اتهمت ماغالي زوجها السابق سالفيو بدهسها بعد مقابلته مع امرأة أخرى.

وبحسب بلاغها للشرطة توجت ماغالي إلى النافذة للتحدث إلى لاعب كرة القدم الشهير، ووقفت أمام السيارة بسبب رفضه طلبها. في ذلك الوقت، وفقا لرواية صاحبة الشكوى، أدار سالفيو محرك السيارة وقادها بسرعة دون أن يهتم بوقوف زوجته أمامها؛ مما تسبب في إصابات تم التحقق منها؛ ولذلك نقلت إلى المستشفى.

وانضم سالفيو إلى بوكا من بنفيكا في العام 2019، ومنذ ذلك الحين ساعد الفريق في الفوز بثلاثة ألقاب.

وسبق له الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع أتلتيكو مدريد، و 14 لقبا مع بنفيكا، بينها خمسة ألقاب للدوري البرتغالي.