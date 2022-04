الشرطة تلاحق إدواردو سالفيو لاعب بوكا جونيورز بتهمة دهس زوجته (فيديو)

تلاحق الشرطة الأرجنتينية إدواردو سالفيو نجم أتلتيكو مدريد وبنفيكا السابق وبوكا جونيورز الحالي بعد مزاعم عن دهس زوجته السابقة بالسيارة.

ويلعب لاعب خط الوسط الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عاما الآن مع بوكا جونيورز، وقد انفصل مؤخرا عن عارضة الأزياء ماغالي أرافينا بعد زواج دام 10 سنوات ولديهما طفلان.

لكن شرطة بوينس آيرس فتحت تحقيقا بعد أن أبلغت ماغالي عن تعرضها لحادث دهش في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقالت صحيفة ”أوليه“ الأرجنتينية واسعة الانتشار إن المرأة البالغ عمرها 35 عاما زعمت أن سالفيو قاد سيارته في اتجاهها في ضاحية بويرتو ماديرو الفاخرة.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”ذهبت المرأة للتحدث مع زوجها الذي كان في سيارته مع امرأة أخرى، تقدم المشتبه به إلى الأمام وضرب السيدة أرافينا بالسيارة“.

وقال مصدر قريب من التحقيق: ”النيابة تعمل على جمع الأدلة، وسالفيو لن يهرب من الشرطة، لقد علموا بما حدث من خلال التقرير الذي قدمته زوجته“.

Police are looking for former Benfica, Atletico Madrid and current Boca Juniors player Eduardo Salvio. He is being accused of having ran over his girlfriend with his car after she reportedly caught him with another woman. pic.twitter.com/h29ClYdWQM

— Roy Nemer (@RoyNemer) April 14, 2022