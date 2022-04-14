رياضة

تحديد موعد مباراة أوكرانيا وإسكتلندا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم
تاريخ النشر: 14 أبريل 2022 15:04 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2022 15:25 GMT

تحديد موعد مباراة أوكرانيا وإسكتلندا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في بيان، اليوم الخميس، إن مواجهة أوكرانيا المؤجلة أمام إسكتلندا في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل لكأس

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في بيان، اليوم الخميس، إن مواجهة أوكرانيا المؤجلة أمام إسكتلندا في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم ستقام، في الأول من يونيو/ حزيران، وسيلتقي الفائز مع ويلز بعد 4 أيام أخرى على مكان في نهائيات 2022 في قطر.

وكان من المقرر إقامة هذه المباراة في ”هامبدن بارك“ في غلاسكو، في 24 مارس/ آذار، لكنها تأجلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتستضيف ويلز، التي تغلبت على النمسا 2/1 في الدور قبل النهائي، المباراة النهائية للملحق في ملعب كارديف سيتي في الخامس من يونيو/ حزيران.

وكان من المقرر أن تشارك روسيا في الملحق لكن الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) قررا تعليق مشاركتها في البطولات الدولية.

وتقام كأس العالم، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وفيما يلي نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – المتأهل من الملحق الأوروبي (أوكرانيا ضد إسكتلندا vs ويلز).

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا – المتأهل من الملحق 1 (الإمارات ضد أستراليا vs بيرو) – الدنمارك – تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – المتأهل من الملحق 2 (كوستاريكا ضد نيوزلندا) – ألمانيا – اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية.

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