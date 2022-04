مدرب أيرلندا الشمالية يتعرض للانتقادات بسبب تصريح "اللاعبات أكثر مشاعر من الرجال"

تعرض كيني شيلز، مدرب منتخب أيرلندا الشمالية للسيدات، لانتقادات حادة بعدما قال إن السيدات ”أكثر مشاعر“ من الرجال؛ ما جعل الفريق أكثر عرضة لاستقبال هدفين متتاليين في وقت قصير.

وفازت إنجلترا 5-صفر على أيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم 2023 للسيدات، أمس الثلاثاء، وسجلت إنجلترا الهدفين الثاني والثالث في غضون ثماني دقائق، بينما جاء آخر هدفين في تسع دقائق.

وقال شيلز للصحفيين بعد الخسارة ”في منافسات السيدات، يمكن ملاحظة أنه عندما يستقبل فريق هدفا فإنه يستقبل الثاني بعد فترة قصيرة جدا“.

🗣 “Girls and women are more emotional than men.”

Northern Ireland Women’s manager Kenny Shiels has made an outlandish claim that women are more likely to concede goals in quick succession than men because they’re more emotional. 💭 pic.twitter.com/3aOhiUhOnx

— Football Daily (@footballdaily) April 13, 2022