الصحف الرياضية: فياريال "غواصات نووية".. "ملحمة بيضاء".. و"أنسو فاتي عودة نهائية"

شكل تأهل ريال مدريد على حساب تشيلسي، وفياريال الذي أقصى بايرن ميونخ لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءي الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفربول ضد بنفيكا، وأتلتيكو مدريد أمام مانشستر سيتي، وموافقة الهولندي إيريك تين هاغ على تدريب مانشستر يونايتد، وإقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بطولة ”مونت كارلو“ للتنس، ومطالبة المدعي العام في إيطاليا بسجن رئيس يوفنتوس أنييلي ونائبه نيدفيد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارة الإياب أمام تشيلسي 3-2، وتأهل فياريال على حساب بايرن ميونخ بعد التعادل إيابا 1-1 وكتبت ”يا لها من ليلة.. يا له من جنون“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت ”أتلتيكو مدريد يريد أيضا حفلته“.

الصحيفة اهتمت بعودة أنسو فاتي لقائمة برشلونة لمواجهة فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت ”أنسو فاتي في القائمة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد الصعب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته في الإياب بملعبه أما تشيلسي 3-2، وكتبت ”ارتجف ريال مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل فياريال لنصف النهائي على حساب بايرن ميونخ بعد التعادل في الإياب 1-1، وكتبت ”فياريال تاريخي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل فياريال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ بعد التعادل في الإياب 1-1، وكتبت ”غواصات نووية“.

كما تحدثت عن تأهل ريال مدريد لنصف النهائي رغم الهزيمة في الإياب أمام تشيلسي 3-2، وكتبت ”ملحمة بيضاء“.

الصحيفة اهتمت بعودة أنسو فاتي لقائمة برشلونة، وكتبت ”فاتي عودة نهائية“.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد رغم الخسارة في الإياب أمام تشيلسي، وتأهل فياريال بعد التعادل إيابا أمام بايرن ميونخ لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت ”لا يموت.. أبدي“، و“تاريخي الغواصات الصفراء“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت ”عملية الريمونتادا“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إقصاء تشيلسي أمام ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الفوز في الإياب 3-2، وكتبت ”جحيم الكلاسيكو“، و“حطم كريم بنزيما قلوب تشيلسي مرة أخرى بضربة قاضية لحلمهم في دوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بمانشستر يونايتد والمدرب القادم، وكتبت ”تين هاغ قال نعم لمانشستر يونايتد“.

كما اهتمت بلقاء ليفربول ضد بنفيكا، ولقاء أتلتيكو مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته في الإياب 3-2، وهدف كريم بنزيما في الأشواط الإضافية، وكتبت ”هدف ذهبي“.

كما تحدثت عن تأهل فياريال لنصف النهائي على حساب بايرن ميونخ بعد التعادل في الإياب 1-1، وكتبت ”إنجاز فياريال“.

الصحيفة اهتمت بإقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بطولة مونت كارلو للتنس، وكتبت ”نوفاك يسقط منذ البداية“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على المطالبة بإيقاف أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، ونائبه نيدفيد من قِبل المدعي العالم على خلفية التلاعب بأسعار اللاعبين، وكتبت ”فائض القيمة“.

كما تحدثت عن اهتمام أتلتيكو مدريد بالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وكتبت ”سيميوني يريد لاوتارو.. إنتر ميلان في مدريد“.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة في الإياب 3-2، وكتبت ”بنزيما الساحر يحرر ريال مدريد“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مطالب الإدعاء العام في إيطاليا بإيقاف أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، ونائبه بافيل نيدفيد، وكتبت ”الطلبات“.

الصحيفة اهتمت بعدة لاعبين في وضعية إعارة هذا الموسم ومتألقين مع فرقهم الحالية، وكتبت ”إعارات ذهبية“.

كما اهتمت برغبة إنتر ميلان التعاقد مع لاعبي ريال مدريد داني سيبايوس ولوكا يوفيتش.