تعرف على موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد الفيفا

أعلنت محكمة، اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين السابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيب بلاتر وميشيل بلاتيني سيخضعان للمحاكمة بسويسرا، في يونيو حزيران المقبل؛ لمواجهة اتهامات فساد تتعلق بدفع الفيفا مليوني دولار لبلاتيني.

ونفى بلاتر وبلاتيني من قبل ارتكاب أي مخالفات في الماضي فيما يتعلق بالواقعة التي اتهمهما الادعاء السويسري بارتكابها في نوفمبر تشرين الثاني.

وزعم الادعاء السويسري أن بلاتر الرئيس السابق للفيفا رتب على نحو غير سليم عملية دفع المبلغ لبلاتيني في 2011 مقابل عمل استشاري.

ويواجه كل منهما تهمة الاحتيال واتهامات أخرى، وسط ما أصبح جزءا من أكبر فضيحة فساد تهز الفيفا.

واستقال بلاتر، الذي قاد الفيفا لمدة 17 عاما، في 2015 وأعقبه بلاتيني في العام التالي. وتم إيقاف كل منهما ست سنوات بسبب انتهاكات أخلاقية.

وقالت المحكمة، عبر موقعها على الإنترنت، إن القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية من المقرر أن تبدأ في الثامن من يونيو، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.