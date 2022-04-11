الشرينغيتو: قطر تقرر بيع باريس سان جيرمان (فيديو)

كشف برنامج الشرينغيتو الإسباني الشهير أن قطر قررت بيع باريس سان جيرمان.

وقال الإعلامي إيدو أغيري عبر برنامج الشرينغيتو إن قطر قررت بيع باريس سان جيرمان، وأوضح أن ناصر الخليفي، رئيس النادي، سيرحل بعد إقامة بطولة كأس العالم 2022، وإن أيد أخرى ستدير النادي.

💣 EXCLUSIVA DE @EduAguirre7 💣 🚨 "CATAR ha DECIDIDO VENDER el PSG" 🚨 🔥 "AL KHELAIFI quedaría FUERA tras el MUNDIAL y serían OTRAS MANOS las que gestionarían el CLUB" pic.twitter.com/Vc0BcqUm6C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2022

وفي عام 2011 اشترى جهاز قطر للاستثمار باريس سان جيرمان، وجعله أحد أغنى أندية العالم، وأبرم النادي العديد من الصفقات المدوية، أبرزها التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو وهو أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وفي الصيف الماضي تعاقد النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

ورغم السيطرة المحلية لباريس سان جيرمان إلا أن الفريق فشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، علما أنه صعد إلى المباراة النهائية موسم 2019/2020.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن القيمة السوقية للاعبي باريس سان جيرمان تقدر بـ903 مليون يورو،