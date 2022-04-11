رياضة

الشرينغيتو: قطر تقرر بيع باريس سان جيرمان (فيديو)
تاريخ النشر: 11 أبريل 2022 18:24 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2022 18:31 GMT

الشرينغيتو: قطر تقرر بيع باريس سان جيرمان (فيديو)

كشف برنامج الشرينغيتو الإسباني الشهير أن قطر قررت بيع باريس سان جيرمان. وقال الإعلامي إيدو أغيري عبر برنامج الشرينغيتو إن قطر قررت بيع باريس سان جيرمان، وأوضح

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف برنامج الشرينغيتو الإسباني الشهير أن قطر قررت بيع باريس سان جيرمان.

وقال الإعلامي إيدو أغيري عبر برنامج الشرينغيتو إن قطر قررت بيع باريس سان جيرمان، وأوضح أن ناصر الخليفي، رئيس النادي، سيرحل بعد إقامة بطولة كأس العالم 2022، وإن أيد أخرى ستدير النادي.

وفي عام 2011 اشترى جهاز قطر للاستثمار باريس سان جيرمان، وجعله أحد أغنى أندية العالم، وأبرم النادي العديد من الصفقات المدوية، أبرزها التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو وهو أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وفي الصيف الماضي تعاقد النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

ورغم السيطرة المحلية لباريس سان جيرمان إلا أن الفريق فشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، علما أنه صعد إلى المباراة النهائية موسم 2019/2020.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن القيمة السوقية للاعبي باريس سان جيرمان تقدر بـ903 مليون يورو،

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