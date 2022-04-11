الصحف الرياضية: "دي يونغ يبقي برشلونة على قيد الحياة".. و"أزمة كريستيانو رونالدو"

شكل تعادل مانشستر سيتي وليفربول (2-2) في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز برشلونة الصعب في الدوري الإسباني على ليفانتي، وأخبار مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز مارسيليا في الدوري الفرنسي، وفوز الفرنسي لوكلير سائق فيراري بجائزة أستراليا للفورمولا وان، ومشاكل كريستيانو رونالدو، وتعادل ميلان في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إمكانية حضور مشجعين مشاغبين لتشيلسي إلى مدريد خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”حالة طوارئ في مدريد“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الصعب على ليفانتي 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”دي يونغ يبقي برشلونة على قيد الحياة“.

الصحيفة اهتمت بفوز الفرنسي لوكلير سائق فيراري بجائزة أستراليا للفورمولا وان، وكتبت: ”لوكلير يتوج نهاية أسبوع مذهل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 3-2 على ليفانتي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ملحمي“.

كما اهتمت بفوز إسبانيول على سيلتا فيغو 1-0 في الدوري الإسباني، وبرشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة السلة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الصعب على ليفانتي 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لوك المحظوظ“.

كما تحدثت عن تعادل مانشستر سيتي وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”تعادل القوة والسلطة في الدوري الإنجليزي“.

الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيول على سيلتا 1-0، وفوز برشلونة بكلاسيكو كرة السلة أمام ريال مدريد.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”إلى السرعة النهائية“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ليفانتي 3-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة يبقى على قيد الحياة أمام ضربات الجزاء“.

الصحيفة اهتمت بفوز الفرنسي لوكلير متسابق فيراري بجائزة أستراليا للفورمولا وان، وكتبت: ”لوكلير يفتح الفجوة في بطولة العالم“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل مانشستر سيتي وليفربول 2-2 في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”قصيدة لكرة القدم في لقاء مانشستر سيتي وليفربول“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على التعادل 2-2 في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول، وكتبت: ”مانشستر سيتي لديه نقطة فارق وأمامه 7 جولات ليحارب حتى النهاية“، و“كلوب: أحب الملاكمة“، و“بيب: إنه ملاكم“.

كما اهتمت الصحيفة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، وفتح تحقيق في قضية تحطيم هاتف مشجع، وكتبت: ”أزمة رونالدو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا 2-0 على مونبلييه في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”برج مزدوج“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز الفرنسي لوكلير متسابق فيراري بجائزة أستراليا للفورمولا وان، وكتبت: ”لوكلير يتجاوز الجدل“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان سلبيا أمام تورينو وهزيمة نابولي في ملعبه أمام فيورنتينا 3-2 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ميلان ونابولي توقفا: إنتر على بعد نقطتين من بيولي ولقاء أقل“، و“إنهم ينتظرون يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بفوز الفرنسي لوكلير متسابق فيراري بجائزة أستراليا للفورمولا وان، وكتبت: ”الجميلة والوحش“.

كما اهتمت بفوز روما على ساليرتيناتا 2-1، وكتبت: ”روما يحقق ريمونتادا“.