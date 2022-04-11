ترتيب الحذاء الذهبي: ليفاندوفسكي يعزز صدارته.. وتقدم إيموبيلي ومبابي واستمرار صيام محمد صلاح

عزز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، صدارته لجدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني.

ورفع ليفاندوفسكي متصدر هدافي الدوري الألماني رصيده إلى 64 نقطة من 32 هدفا في الصدارة متقدما على النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، الذي رفع رصيده إلى 49.5 نقطة من 33 هدفا ويحتل المركز الثاني.

كما تقدم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، متصدر هدافي الدوري الإيطالي للمركز الثالث بعدما سجل هاتريك خلال فوز فريقه على جنوى 4-1 ويملك 48 نقطة من 24 هدفا، وهو نفس رصيد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، متصدر هدافي الدوري الإسباني.

وصعد الصربي دوشان فلاهوفيتش للمركز الخامس بعدما سجل أحد أهداف فوز يوفنتوس على كالياري 2-1 ويملك 44 نقطة من 22 هدفا.

وفي المركز السادس يتواجد عدة لاعبين أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، الذي سجل ”هاتريك“ في فوز فريقه باريس سان جيرمان على كليرمون فوت 6-1.

واستمر صيام الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، عن التسجيل وحافظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشارك مبابي المركز السادس رفقة التشيكي باتريك ستشيك هداف باير ليفركوزن، ويملك الثلاثي 40 نقطة من 20 هدفا.

ونال روبرت ليفاندوفسكي جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعدما سجل 41 هدفا في الدوري الألماني، متفوقا على ليونيل ميسي الذي سجل 30 هدفا في الليغا، وكريستيانو رونالدو الذي سجل 29 هدفا في الدوري الإيطالي.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 64 نقطة – 32 هدفا.

2- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، والإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 48 نقطة – 24 هدفا.

3- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا / يوفنتوس) : 44 نقطة – 22 هدفا.

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) والتشيكي باتريك ستشيك (باير ليفركوزن) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 40 نقطة 20 هدفا.

7- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو): 36 نقطة – 18 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.