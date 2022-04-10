الصحف الرياضية: "تشيلسي يحذر ريال مدريد".. مانشستر يونايتد "عار".. و"إنتر ميلان مخيف"

شكلت نتائج لقاءات أمس السبت في الدوريات الأوروبية، وأبرزها فوز ريال مدريد وهزيمة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وهزيمة مانشستر يونايتد وفوز تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز باريس سان جيرمان في فرنسا، وإنتر ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات الأحد، ليفانتي ضد برشلونة، وميلان أمام تورينو، ونابولي مع فيورنتينا، وقمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين المتصدر مانشستر سيتي ومطارده ليفربول، وتصريحات البرازيلي رونالدينيو عن برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت ”انطلاقة“، وعن صافرات الاستهجان ضد غاريث بيل، كتبت ”بيل يبتسم أمام الصافرات“.

كما تحدثت عن فوز تشيلسي 6-0 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”تشيلسي يرسل تحذيرا للبيرنابيو“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا 1-0، وكتبت ”أتلتيكو مدريد يعقد موقفه في التأهل لدوري الأبطال“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ليفانتي وبرشلونة، وكتبت ”تشافي دون ثقة أمام ليفانتي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت ”برشلونة.. لا تتوقف“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0، وكتبت ”ريال مدريد لا يهبط الإيقاع في الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بفوز تشيلسي 6-0 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”تشيلسي يحذر ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي رونالدينيو النجم السابق لبرشلونة، وكتبت ”رونالدينيو: الآن أنا أستمتع مرة أخرى ببرشلونة“.

كما اهتمت بلقاء ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت ”الفوز من أجل استمرار الإيمان بالفوز باللقب“.

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت ”فوز مريح لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”غوارديولا – كلوب: معركة الديوك في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على خيتافي 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت ”هدف لكاسيميرو من تمريرة ساحرة لفينيسيوس جونيور يفتح باب الفوز لريال مدريد دون كروس ومودريتش“.

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا 1-0، وكتبت ”توقف في مايوركا“.

الصحيفة اهتمت بفوز تشيلسي 6-0 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”تشيلسي يرسل إشعارا من الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما اهتمت بلقاء ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”برشلونة وليفانتي يلعبان دون خطوط حمراء“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”عار“.

كما اهتمت بقمة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”غوارديولا: أنا حقيقة سعيد جدا بما حققناه“، و“هندرسون: علينا أن ننهض“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان 6-1 على كليرمون فوت في الدوري الفرنسي، وكتبت ”تجول النجوم“.

كما تحدثت عن فوز رين على ستاد ريمس 3-2، وكتبت ”رين يحافظ على الإيقاع“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا ومونبيلييه، وكتبت ”أولمبيك مارسيليا دون كلل“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على هيلاس فيرون 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت ”إنتر ميلان مخيف“.

الصحيفة اهتمت بفوز يوفنتوس على كالياري 2-1، وكتبت ”دي ليخت وفلاهوفيتش يقلبان النتيجة أمام كالياري“.

كما اهتمت بلقاءات ميلان ضد تورينو، ونابولي أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس أمام كلياري 2-1 في الدوري الإيطالي، وكتبت ”الأبطال فلاهوفيتش“.

الصحيفة اهتمت بفوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت ”عودة السوبر إنتر ميلان“.

كما اهتمت بلقاء تورينو وميلانو، وكتبت ”بيولي: ميلان ضد الجميع“.