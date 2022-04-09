ترتيب الدوري الألماني.. ركلة جزاء من ليفاندوفسكي تقود بايرن ميونخ لفوز باهت على أوغسبورغ

احتاج بايرن ميونخ إلى ركلة جزاء من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 82 ليفوز 1-صفر على ضيفه أوغسبورغ، اليوم السبت، ويحافظ على صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق تسع نقاط قبل خمس جولات من النهاية.

ونفذ ليفاندوفسكي ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم نتيجة لمسة يد ليكسر صمود أوغسبورغ ويحافظ على تفوق الفريق الساعي للقبه العاشر على التوالي في الدوري على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب الذي انتصر 2-صفر على مضيفه شتوتغارت، أمس الجمعة.

وقدم بايرن، الذي خسر 1-صفر في ملعب فياريال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا (وهي الهزيمة الأولى له في المسابقة هذا الموسم)، أداء متواضعا.

وقال ليون غوريتسكا، لاعب وسط بايرن: ”أداؤنا في الشوط الأول لم يكن جيدا، افتقرنا للحدة وبدأنا بشكل سيئ، لكن الأمر يتعلق بالانتصارات، وقمنا بعمل جيد في الشوط الثاني“.

ووعد غوريتسكا بتقديم أداء أفضل أمام فياريال في مباراة الإياب يوم الثلاثاء.

وأضاف: ”يجب علينا التحسن يوم الثلاثاء وسنفعل ذلك، يوم الثلاثاء الحماس سيسطر على ملعبنا وسنقدم الأداء الذي يليق ببايرن“.

ونجح دفاع أوغسبورغ في الحد من خطورة بايرن الذي افتقر للإيقاع السريع ولم يحصل على أي ركلة ركنية في الشوط الأول.

وأنقذ رافاو جيكيفيتس حارس أوغسبورغ ضربة رأس من ليفاندوفسكي ببراعة في الدقيقة 47.

وعاد حارس أوغسبورغ ليبعد تسديدة يوزوا كيميش في الدقيقة 62 مع زيادة ضغط بايرن.

وتدخل حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لبايرن بعد لمسة يد على ريس أوكسفورد وهز ليفاندوفسكي الشباك محرزا هدفه 32 في الدوري هذا الموسم.

وردت العارضة تسديدة من كيميش قرب النهاية مع سيطرة بايرن على المباراة.