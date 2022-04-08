رسميا.. الاتحاد الألماني يرفض احتجاج فرايبورغ بعد مشاركة بايرن ميونخ بـ12 لاعبا

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عدم وجود أي تغيير في نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ والتي انتهت بفوز النادي البافاري 4/1 في الدوري الألماني قبل أيام.

ورفض الاتحاد الألماني لكرة القدم، الاحتجاج الذي قدمه فرايبورغ بشأن خطأ يتعلق بأحد تبديلات بايرن ميونخ خلال المباراة.

#Streich über den Einspruch: "Die Rechtsordnung des DFB hat uns dazu gezwungen. Es ist offensichtlich, dass einige Leute nicht wussten, wie allumfassend die Situation ist. Die einzigen, die unverschuldet in dieses Dilemma kamen, sind wir: der SC Freiburg." — SC Freiburg (@scfreiburg) April 8, 2022

وقال الاتحاد الألماني في بيان إن الحكام هم من يستحقون اللوم بشكل رئيسي على الخطأ الذي أسفر عن تواجد 12 لاعبًا من بايرن ميونخ على أرض الملعب لثوان قليلة، خلال مباراة السبت الماضي.

وتأخر كينعسلي كومان في الخروج من أرض الملعب خلال إجراء تبديل مزدوج لبايرن ميونخ، بسبب خطأ، حيث رفع الحكم المساعد لوحة تحمل الرقم القديم لكومان وليس رقمه الحالي (11) وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بايرن ميونخ 3/1.

ونتيجة لهذا الخطأ استمر كومان لثوان على أرض الملعب، وتواصلت المباراة بعد أن دخل لاعبان بديلان.

وتحدث شتيفان أوبرهولز قاضي المحكمة الرياضية في الاتحاد الألماني عن ”مخالفات جسيمة“ من حكام المباراة، والتي كانت أخطر من خطأ بايرن ميونخ في رقم القميص.

وقال أوبرهولز: ”الحكم الرابع وجه التبديلين إلى أرض الملعب دون أن يتأكد من خروج اللاعبين الاثنين من الملعب“.

وأضاف: ”كذلك تغاضوا عن أن 12 لاعبا بفريق واحد تواجدوا على أرضية الملعب لوقت قصير، فلم يلتزموا بقواعد المراقبة الخاصة بعدد اللاعبين وقوام الفريق“.

وتابع: ”الأندية مسؤولة عن تحديد من يدخل من اللاعبين ومن يخرج، بينما يعد الحكم هو المسؤول الوحيد عن التعامل الفني مع عملية التبديل“.

رسميا.. فرايبورغ يقدم احتجاجا بعد مشاركة بايرن ميونخ بـ12 لاعبا https://t.co/KbPrme6xP3 pic.twitter.com/anqR7MewrZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 4, 2022

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري بفارق تسع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني مع تبقي ست مباريات.

تعليق ناغلزمان

وقال يوليان ناغلزمان، مدرب بايرن ميونخ، إن المشكلة التي حدثت لفريقه وإشراكه 12 لاعبا لعدة ثوان قرب النهاية خلال الفوز على مضيفه فرايبورغ كانت نتيجة خطأ في رقم في لوحة التغيير.

وقال ناغلزمان إن الحكم الرابع أعلن عن رقم خطأ، كينغسلي لم يعلم أنه يجب عليه الخروج، الأمر استمر لتسع أو ثماني ثوان، لم تكن واقعة غيرت مجرى المباراة لكنها كانت غريبة بعض الشيء“.

وأضاف: ”من الطبيعي أن تناقش الجماهير ما حدث، لا أعلم من يتحمل اللوم لكني لن ألقي المسؤولية على أحد وسأتركها لكم، أنا سعيد بفوزنا“.