رسميا.. رونالد كومان يعود لقيادة منتخب هولندا بعد كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا عودة رونالد كومان، لتولي قيادة منتخب الطواحين، بعد انتهاء بطولة كأس العالم في قطر، وتحديدا بداية من مطلع عام 2023.

وكانت صحيفة ”دي ”تليغراف الهولندية ذكرت أن رونالد كومان سيعود لتدريب منتخب هولندا عندما يترك لويس فان غال منصبه بعد كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وكشف فان غال، الذي أوضح منذ فترة طويلة أنه سيغادر منصبه بعد نهائيات كأس العالم في وقت لاحق هذا العام، عن إصابته بسرطان البروستاتا مؤخرا.

وسبق لكومان قيادة المنتخب الهولندي لعامين ونصف العام، قبل أن ينتقل لتدريب برشلونة في 2020.

ولم يصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانا بهذا الصدد، لكن فان غال عبر عن مساندته لعودة كومان.

وقال فان غال لصحيفة ”دي تليغراف“: ”لقد استشاروني.. الأمر ليس بهذه الصعوبة. قبل عام، كنت المدرب الوحيد المتاح الذي لديه خبرة، وهذا ينطبق الآن على كومان. سيكون الخليفة المناسب“.

وساعد كومان هولندا على التأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 بعد أن غابت عن النسخة السابقة وكأس العالم 2018، كما بلغ المنتخب الوطني نهائي دوري الأمم قبل الخسارة 1-صفر أمام البرتغال.

وغادر كومان المنتخب من أجل ما سماه ”وظيفة أحلامه“ في برشلونة في أغسطس آب 2020، بعد أن أمضى كلاعب ست سنوات ناجحة للغاية في كامب نو.

واستغنى الفريق الكتالوني عن خدمات كومان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

ووقع منتخب هولندا في المجموعة الأولى لمونديال قطر، برفقة منتخبات قطر والإكوادور والسنغال.

ويتولى لويس فان غال الآن تدريب المنتخب الهولندي للمرة الثالثة في مسيرته.

وعاد ابن الـ70 عاما من اعتزاله ليتولى مهمة تدريب هولندا منذ أغسطس 2021.

وأشرف فان غال على تدريب أياكس وبرشلونة والكمار وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي.

وفاز فان غال بـ 20 بطولة طوال مسيرته التدريبية مع الأندية منذ 1991.