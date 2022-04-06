الصحف الرياضية: تشيلسي ضد ريال مدريد "ثأر ضد حامل اللقب".. و"أراوخو يجدد لبرشلونة"

شكل فوز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 1-0، وليفربول على بنفيكا 3-1، ولقاءات تشيلسي ضد ريال مدريد، وفياريال أمام بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار برشلونة وتطورات تجديد عقد أراوخو واقترابه من صفقة روبيرت ليفاندوفسكي ومستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي بول بوغبا والصراع حول لقب الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”هل يمكن أن تؤمن؟“.

كما تحدثت عن لقاء تشيلسي وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ثأر ضد حامل اللقب“، وعن مباراة فياريال وبايرن ميونخ، كتبت: ”تحد ضد عملاق“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات النجم البرازيلي رونالدينيو، عن نجم برشلونة الشاب بيدري، وكتبت: ”رونالدينيو: بيدري سيصنع التاريخ“.

سبورت

ركزت الصحيفة على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ورغبة برشلونة في التعاقد معه وكتبت: ”ليفاندوفسكي.. إنه يقترب“.

كما تحدثت عن تطورات تجديد برشلونة عقد المدافع أراوخو، وكتبت: ”أراوخو يجدد لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 1-0، وفوز ليفربول على بنفيكا 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”مانشستر سيتي يضرب أولا“، و“ليفربول يقترب من نصف النهائي“.

كما اهتمت بلقاء تشيلسي وريال مدريد، وفياريال أمام بايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”حامل اللقب يريد إسقاط ريال مدريد“، و“فياريال يواجه تحديا كبيرا أمام بايرن ميونخ“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات تجديد برشلونة عقد مدافعه أراوخو، وكتبت: ”أراوخو قريب جدا“.

كما اهتمت بلقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فوز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 1-0 وليفربول على بنفيكا 3-1، ولقاءات تشيلسي ضد ريال مدريد وفياريال أمام بايرن ميونخ، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يضع الثقة في ميتروبوليتانو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وفولفسبورغ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

آس

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”والآن إلى ميتروبوليتانو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء تشيلسي ضد ريال مدريد، وفياريال أمام بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الحساب المميز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”سيتيزن“.

كما اهتمت الصحيفة بتواجد كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألماني توماس توخيل والإسباني أوناي إيمري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهم المدربون السابقون لباريس سان جيرمان الذي أقصي في دور الـ16 وكتبت: ”باريس سان جيرمان يغير من مدربيه السابقين“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على نجم روما الشاب زانيولو الذي ينتهي عقده صيف 2024 وتتنافس عليه أندية إيطالية، وكتبت: ”نابولي يدخل سباق زانيولو“.

كما اهتمت الصحيفة بصراع الدوري الإيطالي، وكتبت: ”برنامج الجولات المقبلة يدفع إنتر ميلان“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي وليفربول على أتلتيكو مدريد وبنفيكا 1-0 و3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الدوري الإنجليزي الممتاز سيتي وليفربول نعم“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، وكتبت: ”يوفنتوس في انتظارك“.

كما تحدثت عن مصير باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، المرشح للانتقال لإنتر ميلان، وكتبت: ”ديبالا رفقة لاوتارو مارتينيز“.

الصحيفة اهتمت بميلان ورغبته القتال على لقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”بيولي: ستفوز في النهاية“.