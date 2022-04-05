ناغلزمان غاضب بسبب طعن فرايبورغ على خطأ بايرن ميونخ بإشراك 12 لاعبًا

قال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ، إنه لا يفهم سبب طعن فرايبورغ، الذي خسر 4-1 من الفريق البافاري، يوم السبت، على نتيجة اللقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بسبب خطأ في تغييرات بايرن.

وتقدم فرايبورغ باحتجاج بعد مشاركة 12 لاعبا من الفريق حامل اللقب لعدة ثوان في الدقائق الأخيرة بسبب ارتباك بين الجهاز الفني لبايرن والحكم الرابع.

ويمكن لفرايبورغ أن يحقق مكاسب كبيرة في حالة معاقبة بايرن لخرق قواعد المسابقة، إذ تفصل ثلاث نقاط بينه وبين رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال ناغلزمان: ”لست مندهشا بقدر كبير لكنني لست مرتاحا للأمر مثل الرئيس التنفيذي للنادي. إنه إجراء يتعلق الآن بالقضاء الرياضي ومن وجهة نظري يمكن أن يسير في اتجاه واحد لكنني لست قاضيا“.

ووفقا لقواعد الاتحاد الألماني، تعاقب الفرق التي تشرك 12 لاعبا في الملعب بخسارة المباراة وأي نقاط.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري بفارق تسع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني مع تبقي ست مباريات.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن القضية خلال أسبوع.

رسميا.. فرايبورغ يقدم احتجاجا بعد مشاركة بايرن ميونخ بـ12 لاعبا https://t.co/KbPrme6xP3 pic.twitter.com/anqR7MewrZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 4, 2022

وأضاف ناغلزمان: ”شخصيا لا أفهم لماذا يفعل فرايبورج هذا؟. لم أكن لأتصرف بالمثل لأنك تستغل خطأ منافسك للحصول على نقاط بسبب ضغط شديد من الجماهير أو الرعاة.

”احتفي بنفسك إذا تأهلت لمسابقات أوروبا بسبب ثلاث نقاط لم تفز بها في الملعب.

”لو كنت في نفس الموقف لرفضت توريط فريقي في تقديم هذا الطعن“.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 86 عندما شارك مارسيل زابيتسر ونيكلاس زوله بدلا من كورنتين توليسو وكينغسلي كومان.

لكن الحكم الرابع أخطأ في رقم كومان وأكمل الجناح الفرنسي المباراة لعدة ثوان وفقا لما قاله بايرن والحكم كريستيان دينجرت.

وقال فرايبورغ إنه وجد نفسه في موقف معقد، حيث لم يرتكب أي خطأ أثناء تداول الخطوة المقبلة قبل أن يقرر الاحتجاج على صحة المباراة بعد مناقشات مكثفة ومشاورات قانونية.

وأضاف: ”فرايبورغ لم يرتكب خطأ ولم يؤثر على مجريات التغيير. رغم ذلك، فلوائح الاتحاد الألماني الإجرائية تجبرنا على القيام بدورنا بطلب إعادة النظر في قانونية المباراة“.