رسميا.. فرايبورغ يقدم احتجاجا بعد مشاركة بايرن ميونخ بـ12 لاعبا

تقدم فرايبورغ باحتجاج على خسارته 1/4 أمام بايرن ميونخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يوم السبت، عندما أشرك حامل اللقب 12 لاعبا لعدة ثوان، وقال الفريق إنه يشعر بعدم راحة بهذا القرار.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 86 عندما شارك مارسيل زابيتسر ونيكلاس سولي بدلا من كورنتين توليسو وكينغسلي كومان.

لكن الحكم الرابع أخطأ في رقم كومان وأكمل الجناح الفرنسي المباراة لعدة ثوان، وفقا لما قاله بايرن ميونخ والحكم كريستيان دينجرت.

وأشار فرايبورغ إلى أنه وجد نفسه في موقف معقد، حيث لم يرتكب أي خطأ أثناء تداول الخطوة المقبلة، قبل أن يقرر الاحتجاج على صحة المباراة بعد مناقشات مكثفة ومشاورات قانونية.

وقال النادي في بيان على موقعه يوم الإثنين: ”فرايبورغ لم يرتكب خطأ ولم يؤثر على مجريات التغيير. رغم ذلك، فلوائح الاتحاد الألماني الإجرائية تجبرنا على القيام بدورنا بطلب إعادة النظر في قانونية المباراة“.

وأضاف: ”لسنا مهتمين بهذا الدور.. ونشعر بعدم ارتياح بشكل واضح. نتيجة لذلك، نعتقد أن هذه اللوائح الإجرائية غير مناسبة للغرض، فهي تزيد من العبء على أطراف غير متورطة تماما.. وتضع عليهم مسؤولية التعامل مع انتهاك واضح للوائح“.



ويتصدر بايرن ميونخ المسابقة برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، متقدما بتسع نقاط على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

تعليق ناغلزمان

وقال يوليان ناغلزمان، مدرب بايرن ميونخ، إن المشكلة التي حدثت لفريقه وإشراكه 12 لاعبا لعدة ثوان قرب النهاية خلال الفوز على مضيفه فرايبورغ كانت نتيجة خطأ في رقم في لوحة التغيير.

وقال ناغلزمان إن الحكم الرابع أعلن عن رقم خطأ، كينغسلي لم يعلم أنه يجب عليه الخروج. الأمر استمر لتسع أو ثماني ثوان، لم تكن واقعة غيرت مجرى المباراة لكنها كانت غريبة بعض الشيء“.

📽️ An action-packed affair saw @FCBayernEN come away with all three points, capped off by a first ever Bayern goal for Marcel Sabitzer. 🧢 ☝️ pic.twitter.com/OzOIgafROd

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 2, 2022