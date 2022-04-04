الصحف الرياضية: "الساحر بيدري".. "بداية عهد ألكاراز".. و"ميلان مطالب بالرد على نابولي"

شكلت نتائج لقاءات أمس الأحد في الدوريات الأوروبية، وفوز برشلونة على إشبيلية وباريس سان جيرمان في فرنسا وإنتر ميلان على يوفنتوس، وتتويج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة ميامي للتنس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد، وتشيلسي أمام ريال مدريد، وموافقة الجمعية العمومية لبرشلونة على اتفاق الرعاية مع شركة ”سبوتيفاي“.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة ميامي للتنس، وكتبت: ”كارلوس الأول من إسبانيا“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة على إشبيلية 1-0 وصعوده للمركز الثاني في الدوري الإسباني، وكتبت: ”بيدري يمنح برشلونة المركز الثاني“.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، ومباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”رينيلدو: مانشستر سيتي يملك لاعبين كبارا لكننا نملك فريقا قويا“، و“قرار كبير ينتظر أنشيلوتي: فالفيردي نعم، فالفيردي لا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على إشبيلية 1-0 وصعوده للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”بيدري، بيدري، بيدري“.

كما تحدثت عن قرار الجمعية العمومية لبرشلونة بشأن عقد الرعاية مع شركة ”سبوتيفاي“، وكتبت: ”الجمعية العمومية توافق على عقد الرعاية مع سبوتيفاي“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة ميامي للتنس، وكتبت: ”ألكاراز يفوز في ميامي ويصنع التاريخ“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 على إشبيلية وتألق بيدري، وكتبت: ”الساحر بيدري“.

كما تحدثت عن فوز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة ميامي للتنس، وكتبت: ”تاريخي“.

الصحيفة اهتمت بموافقة الجمعية العمومية لبرشلونة على عقد الرعاية مع شركة ”سبوتيفاي“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة ميامي للتنس، وكتبت: ”بداية عهد ألكاراز“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على إشبيلية 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”بيدري يطلق العنان للجنون“.

الصحيفة اهتمت بلقاء تشيلسي وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”شك وحيد حول تشكيل لقاء لندن“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد من خلال تصريحات قائده كوكي، وكتبت: ”كوكي: أتلتيكو مدريد يتم التقليل من شأنه غالبا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على لوريان 5-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”عرض وبرودة“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز أولمبيك مارسيليا على سانت إيتيان 4-2، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا بخطوة سريعة“.

كما اهتمت بفوز الإسباني ألكاراز ببطولة ميامي للتنس، وكتبت: ”ألكاراز بالفعل ضمن الكبار“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان 1-0 على يوفنتوس في ديربي إيطاليا في إطار الدوري الإيطالي، وكتبت: ”قال إنتر ميلان“.

كما تحدثت عن فوز نابولي على أتلانتا 3-1 وروما على سامبدوريا 1-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إلى الأمام مورينيو.. روما يبتسم رفقة مخيتيريان“، و“نابولي يصل للقمة رفقة ميلان“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على يوفنتوس 1-0 في قمة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”سيطرة يوفنتوس.. فوز إنتر ميلان“.

كما اهتمت بلقاء ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ميلان مطالب بالرد على نابولي“.