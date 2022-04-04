ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يواصل الصدارة.. وتقدم كريم بنزيما

واصل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، صدارته لجدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، رغم غيابه عن التسجيل رفقة فريقه خلال فوز فريقه على فرايبورغ 4-1 في الدوري الألماني.

ويملك ليفاندوفسكي، متصدر هدافي الدوري الألماني، 62 نقطة من 31 هدفا في الصدارة، متقدما على النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، الذي رفع رصيده إلى 49.5 نقطة من 33 هدفا ويحتل المركز الثاني.

وواصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، متصدر هدافي الدوري الإسباني تقدمه في صراع الحذاء الذهبي بعد تسجيله هدفي فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو 2-1 ورفع رصيده إلى 48 نقطة من 24 هدفا في المركز الثالث.

ويحتل المركز الرابع الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، والصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، متصدرا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة من 21 هدفا، وغاب كلاهما عن التسجيل في نهاية الأسبوع.

كما غاب الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، عن التسجيل وحافظ على مركزه السادس رفقة التشيكي باتريك ستشيك مهاجم باير ليفركوزن ويملكان 40 نقطة من 20 هدفا.

وصعد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان للمركز الـ11 برصيد 34 نقطة من 17 هدفا بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على لوريان 5-1، في الدوري الفرنسي.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 62 نقطة -31 هدفا.

2- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 48 نقطة – 24 هدفا.

3- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا / يوفنتوس)، الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 42 نقطة -21 هدفا.

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) والتشيكي باتريك ستشيك (باير ليفركوزن): 40 نقطة – 20 هدفا.

7- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو): 36 نقطة – 18 هدفا.

8- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 34 نقطة – 17 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.