لويس فان غال مدرب هولندا يعلن معاناته من سرطان البروستاتا

قال لويس فان غال مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، يوم الأحد، إنه يكافح سرطان البروستاتا.

وكشف مدرب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق، (70 عامًا)، في برنامج على التلفزيون الهولندي عن تشخيصه، لكنه أكد أنه يخطط للاستمرار في عمله.

وصفه بأنه ناد تجاري.. رانجنيك ينتقد تصريحات فان غال عن مانشستر يونايتد https://t.co/A1IydIRhjo pic.twitter.com/NA6V96wKx0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

وأوضح: ”في كل فترة خلال مشواري في تدريب المنتخب اضطررت للمغادرة ليلًا للذهاب إلى مستشفى دون أن يكتشف اللاعبون ذلك حتى الآن، يعتقدون أنني بحالة صحية جيدة، لكنني لست كذلك“.

وأضاف: ”لا تموت من سرطان البروستاتا، على الأقل في 90% من الحالات، عادة أمراض كامنة أخرى تسبب الوفاة، لكن لدي طبيعة شرسة، وخضعت للعلاج 25 مرة، لذا توجد الكثير من الأشياء التي تديرها للاستمرار بالحياة“.

وفي فترته الثالثة في تدريب هولندا قاد ”فان غال“ بلاده للتأهل لكأس العالم في قطر، حيث يواجه أصحاب الضيافة، والسنغال، والإكوادور، بالمجموعة الأولى في وقت لاحق هذا العام.

فان غال يقود تدريبات هولندا مستقلا عربة غولف بعد سقوطه مصابا من على الدراجة (فيديو) https://t.co/71Mw3ExFVP pic.twitter.com/Ry44KWe6IR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 15, 2021

وتمتد فترته التدريبية لنحو 40 عامًا، وفاز بألقاب الدوري مع برشلونة، وأياكس، وبايرن ميونيخ، وألكمار.

وقضى موسمين مع مانشستر يونايتد، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2016، وأقيل بعد أيام من التتويج.

وعلى مستوى الألقاب، يملك ”فان غال“ لقبًا في دوري أبطال أوروبا، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبًا في كأس ملك إسبانيا، ولقبًا في الدوري الألماني، ولقبًا في كأس ألمانيا، و4 ألقاب في الدوري الهولندي، ولقبًا في كأس هولندا، و3 ألقاب في كأس السوبر الهولندي، ولقبًا في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، ولقبًا في كأس إنتركونتيننتال.

يشار إلى أن قرعة كأس العالم 2022 أسفرت عن تواجد المنتخب الهولندي في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال، والإكوادور، وقطر.

ويستهل منتخب هولندا مشواره في المونديال، يوم 2 نوفمبر، بمواجهة السنغال، ثم يواجه الإكوادور، يوم 25 نوفمبر، ثم قطر، يوم 29 نوفمبر.