ترتيب الدوري الفرنسي: ميسي ونيمار ومبابي يقودون باريس سان جيرمان لفوز كبير على لوريان

حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا بنتيجة 5/1 على ضيفه لوريان اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان نيمار جونيور ”ثنائية“ وكيليان مبابي ”ثنائية“ وليونيل ميسي، في الدقائق 12 و28 و67 و72 و90، في حين سجل تيريم موفي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 56.

ميسي ، مبابي ، نيمار هدف pic.twitter.com/YvTOLP59ZY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

رفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 68 نقطة في الصدارة، في حين جمدت الخسارة رصيد لوريان عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وبعد عمل جماعي مميز، بدأه باريديس مرورا بميسي ومبابي، انفرد نيمار بالمرمى، وسجل الهدف الأول بسهولة في الدقيقة 12.

وبطريقة مشابهة للهدف الأول مرر إدريسا غايي الكرة إلى مبابي، ليمهدها لنفسه ويسددها في الشباك بمهارة وذكاء، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

كيليان مبابي ساهم في أهداف باريس سان جيرمان الخمسة في مرمى لوريان بالدوري الفرنسي .. سجل "٢" وصنع "٣" 👍 pic.twitter.com/lWbBQcuon9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

ومن خطأ فادح لأشرف حكيمي، الذي أعاد الكرة بالخطأ في اتجاه مرماه، أكملها تيريم موفي في الشباك، مسجلا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 56.

وصحح حكيمي خطأه سريعا، وأهدى مبابي كرة، سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة 67.

ومن عمل جماعي رائع، مرر مبابي كرة إلى ليونيل ميسي، ليسجل النجم الأرجنتيني هدفا رابعا، في الدقيقة 72.

وتبادل كيليان الكرة مع نيمار، ليسجل البرازيلي هدفا خامسا، اختتم به مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.

وتتبقى لباريس سان جيرمان 8 مباريات في الدوري الفرنسي علما أن الفريق ودع بطولة الكأس ودوري أبطال أوروبا.

