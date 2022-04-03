الصحف الرياضية: برشلونة ضد إشبيلية "مباراة قمة".. "فضيحة".. و"محمد صلاح سيبقى"

شكلت نتائج لقاءات أمس السبت في الدوريات الأوروبية، والتي شهدت فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو بفضل ضربات جزاء، وفوز أتلتيكو مدريد في إسبانيا، وهزيمة تشيلسي بملعبه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية، مثل برشلونة ضد إشبيلية، ويوفنتوس ضد إنتر ميلان، وتوقيت لقاء منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”11 مترا تقرب إلى لقب الدوري“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو ألافيس 4-1، وكتبت ”ثنائية للويس سواريز وجواو فيليكس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت ”برشلونة ينطلق من أجل المركز الثاني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو 2-1 في الدوري الإسباني وشككت في ضربتي الجزاء اللتين أعلن عنهما الحكم لريال مدريد، وكتبت ”أعطوهم لقب الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت ”برشلونة أمام تحدي المركز الثاني“.

كما اهتمت بتصويت أعضاء برشلونة على عقد رعاية مع شركة ”سبوتيفاي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت ”لقاء قمة“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد المثير للجدل على سيلتا فيغو 2-1، وكتبت ”فضيحة“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو ألافيس 4-1، وكتبت ”ثنائية لكل من لويس سواريز وجواو فيليكس“.

كما اهتمت بتصويت أعضاء برشلونة على عقد الرعاية مع شركة ”سبوتيفاي“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-1 على سيلتا فيغو بفضل ضربتي جزاء من كريم بنزيما، وكتبت ”تعيش ضربات الجزاء“.

الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو ألافيس 4-1 وثنائية لكل من لويس سواريز وجواو فيليكس، وكتبت ”يذهب فيليكس.. يظهر لويس سواريز“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وإشبيلية في صراع المركز الثاني، وكتبت ”البحث عن زعيم المعارضة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على منتخب إنجلترا، الذي سيلعب أول لقاءاته في كأس العالم الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت قطر، وكتبت ”الساعة الواحدة ظهرا، منتخب إنجلترا يبدأ لقاءاته في كأس العالم.. وحارس إيران يرسل تحذيرا“.

كما اهتمت بهزيمة تشيلسي أمام برينتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”توخيل: كنا خارج اللقاء“.

ديلي ستار

ركزت الصحيفة على اقتراب الدولي المصري محمد صلاح من التوقيع على عقد جديد للاستمرار في نادي ليفربول الإنجليزي، وعنونت ”محمد صلاح سيبقى“، النجم يستعد للتوقيع على عقد مع ”الريدز“ حتى نهاية مسيرته.

– كيفين يعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لبيب غوارديولا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباريات الدوري الفرنسي، وكتبت عن لقاء سانت إيتيان وأولمبيك مارسيليا الذي تأجل: ”تسخين المكان“، وعن لقاء باريس سان جيرمان ولوريان: ”كيليان مبابي برتبة قائد؟“.

كما اهتمت بتعادل نيس ورين 1-1 في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت ”ديربي إيطاليا: النداء الأخير“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز لاتسيو على ساسولو 2-1، وكتبت ”فخر لاتسيو: ساري ينطلق مرة أخرى مع لازاري وميلانكوفيتش“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات أتلانتا ضد نابولي، وسامبدوريا مع روما، وكتبت ”مورينيو: روما الديربي“.

كما اهتمت الصحيفة بقيادة الدنماركي كريستيان إريكسن فريقه برنتفورد للفوز على تشيلسي 4-1، وكتبت ”إريكسن وراء المعجزة“.