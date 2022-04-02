ناغلزمان يبرر أزمة إشراكه 12 لاعبا لعدة ثوان في مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورغ

قال يوليان ناغلزمان، مدرب بايرن ميونخ، إن المشكلة التي حدثت لفريقه وإشراكه 12 لاعبا لعدة ثوان قرب النهاية خلال الفوز 4-1 على مضيفه فرايبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، كانت نتيجة خطأ في رقم في لوحة التغيير.

وحدثت المشكلة في الدقيقة 86 عندما شارك مارسيل زابيتسر ونيكلاس زوله بدلا من كورنتين توليسو وكينغسلي كومان.

لكن الحكم الرابع أخطأ في رقم كومان وأكمل الجناح الفرنسي المباراة لعدة ثوان، وفقا لما قاله حامل اللقب.

وأبلغ ناغلزمان مؤتمرا صحفيا: ”الحكم الرابع أعلن عن رقم خطأ. كينغسلي لم يعلم أنه يجب عليه الخروج. الأمر استمر لتسع أو ثماني ثوان، لم تكن واقعة غيرت مجرى المباراة لكنها كانت غريبة بعض الشيء.

”من الطبيعي أن تناقش الجماهير ما حدث، لا أعلم من يتحمل اللوم لكني لن ألقي المسؤولية على أحد وسأتركها لكم. أنا سعيد بفوزنا“.

وقال كريستيان شترايش، مدرب فرايبورغ، إن فريقه لا ينوي الاحتجاج.

وأضاف: ”أتوقع عدم احتجاجنا على ما حدث. نحن ملتزمون بهذه القواعد وهذا كل ما سأقوله“.

وأصبح بايرن يتقدم بتسع نقاط في الصدارة قبل ست جولات من النهاية.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن الخطأ وقع في الدقيقة 85، وكان بايرن متقدما 3-1 بالفعل عندما تم إجراء تبديل مزدوج، لكن خرج لاعب واحد فقط من الملعب تاركًا الفريق البافاري يلعب بـ12 لاعبًا.

وأضافت الصحيفة أنه يمكن أن يتم اعتبار بايرن ميونخ خاسرا مع إمكانية خصم نقاط من رصيده أيضًا؛ نظرا لأنه خاض دقيقتين تقريبا بعدد لاعبين أكثر من منافسه.

وأحرز بايرن ميونخ أربعة أهداف في أداء قوي في الشوط الثاني ليفوز 4-1 على مضيفه فرايبورغ، ويقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب قبل ست جولات من النهاية.

ومنح ليون جوريتسكا، العائد بعد غياب أربعة أشهر للإصابة، التقدم لبايرن بضربة رأس في الدقيقة 58، وبعد ذلك بخمس دقائق أدرك نيلز بيترسن التعادل لصاحب الأرض محرزا هدفه 100 مع فرايبورغ بعد 17 ثانية من مشاركته كبديل.

ورد البديل سيرغ غنابري بتسديدة رائعة في الشباك من لمسته الأولى في المباراة، ليعيد التقدم لبايرن في الدقيقة 73، وأضاف كينغسلي كومان الهدف الثالث بتسديدة منخفضة قبل ثماني دقائق من النهاية.

وأحرز مارسيل زابيتسر هدفه الأول في الدوري مع بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 66 نقطة متقدما بتسع نقاط على بروسيا دورتموند الذي يستضيف لايبزيغ في وقت لاحق من اليوم.

ومع تقدم بايرن 3-1 قرر جوليان ناغلسمان المدير الفني للنادي البافاري استبدال كل من كومان وكورنتين توليسو، والأخير شارك في المباراة قبل استبداله بنحو 20 دقيقة، لكن لاعبًا واحدًا فقط غادر الملعب.

وفي الدقيقة 87 أبلغ حكم الفيديو المساعد الحكم بالموقف وتوقفت المباراة. أعقب ذلك عدة لحظات من الارتباك، وفي النهاية استؤنفت المباراة وأضيفت ثماني دقائق كوقت محتسب بدل الضائع، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تنتهي القضية عند هذا الحد.

وكان زابيتسر أحد البدلاء في التبديل المزدوج، وسجل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.