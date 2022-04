لماذا يلعب كاسبر كرة القدم؟.. سخرية من "لعيب" تعويذة كأس العالم 2022

لم ترحب التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتميمة الجديدة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، التي تحمل اسم ”لعيب“، والتي تم الكشف عنها قبل سحب قرعة أول بطولة تقام في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التميمة الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر، على هامش مراسم إجراء القرعة النهائية للبطولة، التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتستمر لمدة شهر تقريبا.

وترمز التعويذة المبتكرة، التي تحمل اسم ”لعيب“، إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

وأعرب خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالإعلان عن التميمة الرسمية للبطولة التي تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

