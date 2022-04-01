لماذا يلعب كاسبر كرة القدم؟.. سخرية من "لعيب" تعويذة كأس العالم 2022

لم ترحب التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتميمة الجديدة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، التي تحمل اسم ”لعيب“، والتي تم الكشف عنها قبل سحب قرعة أول بطولة تقام في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التميمة الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر، على هامش مراسم إجراء القرعة النهائية للبطولة، التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتستمر لمدة شهر تقريبا.

وترمز التعويذة المبتكرة، التي تحمل اسم ”لعيب“، إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

وأعرب خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالإعلان عن التميمة الرسمية للبطولة التي تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

Welcome Laeeb, the official @FIFAWorldCup #Qatar2022 mascot! Follow his journey from the mascotverse to FIFA World Cup final! #Laeeb pic.twitter.com/fVMe9MCO5w — Road to 2022 (@roadto2022en) April 1, 2022

وأضاف: ”يسرنا الكشف عن تعويذة مونديال قطر 2022 الذي نترقبه جميعا بكثير من الحماس، لا سيّما أن هذا الحدث الرياضي الضخم تستضيفه منطقتنا لأول مرة في تاريخ البطولة“.

وفي المقابل، نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية بعض التعليقات للمتابعين عن رأيهم في التميمة، حيث سأل أحدهم عبر تويتر: ”أليس هذا كاسبر.. لماذا يلعب كرة قدم؟“ (كاسبر شخصية كارتونية ترمز إلى الرعب)، بينما رد آخر: ”حسنًا، من كان لديه منديل شبح في مسابقة يانصيب التميمة؟“.

وأبدى الكثير من المتابعين عدم إعجابهم بالتميمة، حيث قال أحدهم: ”حسنًا هذا فظيع“، بينما كتب آخر: ”ما هذا.. حقا ما هذا“.

وعلق أحد مشجعي برشلونة: ”لماذا يبدو مثل رونالدو في المباريات الكبيرة“.

وكتب مستخدم آخر أن لعيب ”لم يحمل شمعة“، في إشارة إلى تميمة كأس العالم 1982 في إسبانيا، والتي كانت تسمى ”نارانغيتو“.

وستصطدم منتخبات بارزة مع بعضها البعض في دور المجموعات في كأس العالم، بينما تلوح في الأفق ”مواجهات سياسية“ بعد سحب قرعة النهائيات في حفل رائع بالعاصمة الدوحة.

وأوقعت القرعة ألمانيا الفائزة باللقب أربع مرات في المجموعة الخامسة مع إسبانيا بطلة 2010، بينما ستواجه الولايات المتحدة منتخب إيران البلد الذي لديها معه خلافات سياسية طويلة الأمد، إلى جانب إنجلترا، وربما أوكرانيا، في المجموعة الثانية.

وستلعب فرنسا حاملة اللقب مع الدانمارك وتونس في المجموعة الرابعة، بينما ستنطلق البطولة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بمواجهة بين قطر صاحبة الضيافة والإكوادور.

وتبدو المجموعة السابعة من أصعب المجموعات في البطولة، حيث ستلعب البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات مع صربيا وسويسرا والكاميرون.