أبرز ردود الأفعال على قرعة كأس العالم قطر 2022

سيواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإنجليزي، وكذلك منتخب إيران في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022، بينما ستلعب إسبانيا مع ألمانيا في مواجهة بين فائزين سابقين في المجموعة الخامسة.

وتلعب فرنسا حاملة اللقب مع الدنمارك وتونس في المجموعة الرابعة، بينما ستنطلق البطولة، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمواجهة بين قطر صاحبة الضيافة والإكوادور.

ووضعت القرعة الولايات المتحدة أمام إنجلترا ومنتخب إيران وهو البلد الذي لديها معه خلافات سياسية طويلة الأمد.

وواجهت الولايات المتحدة منتخب إيران في كأس العالم 1998 في فرنسا، وخسرت 2-1 أمامه.

وتعد المجموعة السابعة من أصعب المجموعات في البطولة، حيث ستلعب البرازيل الفائزة باللقب 5 مرات مع صربيا، وسويسرا، والكاميرون.

وتم سحب القرعة بعد عروض موسيقية ورقصات استغرقت 45 دقيقة، حيث وعد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) بأن يكون الحدث ”أفضل بطولة على الإطلاق“.

وفيما يلي ردود فعل على قرعة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي أقيمت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في قطر، اليوم الجمعة.

المجموعة الأولى: قطر، والإكوادور، والسنغال، وهولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، وإيران، والولايات المتحدة، والمتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا، وإسكتلندا، وويلز.

وكتب هاري كين، قائد إنجلترا، على تويتر: ”من المثير دائمًا معرفة المنافسين في المجموعة، واللعب في يوم الافتتاح سيكون أمرًا لا يصدق أيضًا“.

غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا

قال ساوثغيت لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): ”(الولايات المتحدة وإيران) فريقان لم نواجههما منذ فترة والثالث غير معروف، لكننا قد نتقابل مع منافس في مباراة قمة بريطانية، وفي هذه اللحظة، كل مشاعرنا مع الشعب الأوكراني.

”بالنسبة لنا، سنلعب في اليوم الافتتاحي لذلك نتطلع لبدء برنامج الاستعداد بمجرد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وفي أسرع وقت ممكن“.

غاري نيفيل مدافع إنجلترا السابق

قال نيفيل لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”لغز أوكرانيا – ويلز – إسكتلندا – كل منافس من هؤلاء، يحمل مشاعر خاصة لأسباب مختلقة سواء أكان من بريطانيا أو أوكرانيا“.

”إيران، العلاقات على المستوى الرسمي بين إيران، وإنجلترا، والولايات المتحدة، على مدى العشرين إلى الثلاثين عامًا الماضية لم تكن دائمًا رائعة، لذلك سيكون هناك الكثير من الاهتمام بهذه المواجهة“.

الكشف عن "لعيب" تميمة كأس العالم قطر 2022 https://t.co/Ez72pbLWm6 pic.twitter.com/5h5OGHADyv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2022

آلان شيرر مهاجم إنجلترا السابق

قال شيرر لهيئة الإذاعة البريطانية: ”الشيء المميز الوحيد أنه لا توجد مجموعة موت، ستكون المنافسة مفتوحة إلى حد كبير“.

”أنا سعيد بوجود إسكتلندا أو ويلز أو أوكرانيا في مجموعة إنجلترا، يضيف هذا المزيد من الإثارة. إذا كانت ويلز أو إسكتلندا، فإن ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة“.

وستون ماكيني لاعب وسط المنتخب الأمريكي

قال ماكيني: ”الشيء المثير هو عندما تصل إلى هذه المراحل من كأس العالم، عندما تلعب في أكبر المحافل الدولية ترغب أن تقابل الأفضل وتريد أن تلعب ضد أبرز الفرق“.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، والسعودية، والمكسيك، وبولندا.

سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم

وكتب كوليسا على تويتر: ”إنها مجموعة مثيرة للغاية، ونتحلى بالتواضع، لكننا لا نخشى أحدًا. سنذهب إلى قطر دون أي مخاوف مسبقة ومستعدون للقتال، كونوا معنا“.

المجموعة الرابعة: فرنسا، والدنمارك، وتونس، والفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو.

كاسبر يولماند مدرب الدنمارك

وقال يولماند في تصريحات تلفزيونية: ”القرعة لم تكن رحيمة، وكنا نرغب بتجنب فرنسا لأنها من أفضل الفرق في العالم مع المواهب المذهلة التي تمتلكها.

”وبعد ذلك أعتقد أيضًا أن الفريق الأخير- ربما بيرو- هو منافس قوي بشكل لا يصدق، وأعتقد أنه سيتخطى التصفيات“.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، وألمانيا، واليابان، والفائز، من الملحق بين كوستاريكا، ونيوزيلندا.

المجموعة السادسة: بلجيكا، وكندا، والمغرب، وكرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، وصربيا، وسويسرا، والكاميرون.

شيردان شاكيري لاعب وسط سويسرا، قال: ”كانت قرعة جيدة، مجموعة قوية، وفوجئت بأن لدينا نفس المجموعة مثل 2018 مع صربيا، والبرازيل. فقط الكاميرون هي الدولة الجديدة في مجموعتنا.

”أنا متحمس حقًا، أعتقد أنها مجموعة صعبة، ستكون صعبة على الجميع.. أتطلع لهذه المباريات. أردت مجموعة قوية، والبرازيل، وصربيا، في حالة جيدة حاليًا.

المجموعة الثامنة: البرتغال، وغانا، وأوروغواي، وكوريا الجنوبية.