مجموعة المنتخب القطري في كأس العالم

أسفرت قرعة كأس العالم قطر 2022، التي أقيمت، اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، والتي شهدت بعض المجموعات القوية، أبرزها تواجد ألمانيا، وإسبانيا، سويًا.

وتقع الدولة المضيفة قطر في المجموعة الأولى، ومعها هولندا، والإكوادور، بالإضافة للمنتخب السنغالي، بطل أفريقيا.

والمنتخب المغربي يقع مع بلجيكا في مجموعة واحدة، ومنتخب تونس يتواجد مع منتخب فرنسا حامل اللقب، والدنمارك.

فيما يقع منتخب السعودية مع الأرجنتين التي يقودها النجم ليونيل ميسي.

أما منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو يقع في مجموعة تضم غانا، وأورغواي، وكوريا الجنوبية.

ومنتخب غانا يتواجد مع المنتخب البرازيلي المتوج بكأس العالم 5 مرات.

وتم سحب القرعة بعد عروض موسيقية ورقصات استغرقت 45 دقيقة حيث وعد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) بأن يكون الحدث ”أفضل بطولة على الإطلاق“.

نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، (ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا).

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، (بيرو أو إستراليا أو الإمارات)، تونس، الدنمارك.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، (كوستاريكا أو نيوزلندا)، ألمانيا، اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية.

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، مع انطلاق حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بالموسيقى والرقص.

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف، ومن بينهم مدربو منتخبات وطنية، ولاعبون فازوا بكأس العالم، ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم احتشدوا لمعرفة أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل قدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا، والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

وتقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول. وألقت الفنانة المصرية ”شريهان“ كلمة مفعمة بالمشاعر على خلفية رسومات مستوحاة من الشرق الأوسط.

وغطى الحدث الكبير مئات المراسلين وطواقم البث من جميع أنحاء العالم.

وتمهد القرعة الطريق أمام 29 منتخبًا متأهلًا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية، في يونيو/ حزيران المقبل، حيث تتنافس 8 منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.