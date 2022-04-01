شريهان تظهر كضيف شرف في قرعة كأس العالم (فيديو)

ظهرت الفنانة المصرية شريهان كضيفة شرف خلال تقديمها لحفل قرعة كأس العالم 2022 التي أقيمت، مساء الجمعة، في قطر.

وخطفت ”شريهان“ قلوب المتابعين بإطلالتها الساحرة على مسرح القرعة في الدوحة، حيث دخلت المسرح على أنغام ”ألف ليلة وليلة“.

وقالت شريهان في كلمتها: ”أتشرف بوجودي، اليوم، بينكم في هذا الحدث الدولي الكبير، وما أعظمه من حدث، وأبدع واقع وتاريخ، وإن كانت قطر هي من ستنظم هذا الحدث كأس العالم 2022 إلا أنها بطولة كل العرب جميعًا، هي من ستستضيف العالم، من 12 عامًا رأيت وسمعت كلمة قيلت ولمست قلبي أنا كمواطنة عربية مصرية، فرحت، وسُعدت، وسرحت، وتمنيت أن تكون الكلمة حقيقة وواقعًا وليست حلمًا“.

وأضافت: ”بالعزيمة، والتحدي، والإرادة، والإصرار، والعمل الجاد، تحوّل الحلم لواقع بالفعل وحقيقة، والآن ومن هنا ستبدأ الرحلة، رحلة كل إنسان على وجه الكرة الأرضية، كل واحد في رحلته يحتاج للآخر يسانده ويدعمه ويثق فيه، أنا شخصيًا في رحلتي لولاكم لم تكن لتستمر، مع لف ودوران الكرة ستبدأ رحلة تشجيع، وخوف، وقلق، ودعاء، وفرحة، وسعادة، وشغف معًا والآن، كل عام وحضراتكم بخير“.

وتابعت: ”اللحظة صعبة وعظيمة، ومن هنا في قطر لدي إحساس وشعور لا يوصف، وأشعر أن كل العالم العربي متحد في جسد مواطن عربي واحد، شكرًا قطر“.

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، في انتظار مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022.

وسيعرف مدربو المنتخبات الوطنية، ولاعبون فازوا بكأس العالم، وشخصيات قطرية بارزة، ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل سيقدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا، والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

وتقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وتجمع مشجعون خارج مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على أمل مشاهدة بعض الأسماء اللامعة الحاضرة، والتي من بينها أبطال سابقون مثل الألماني لوتار ماتيوس، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو، والبرازيلي كافو.

ويغطي الحدث الكبير مئات المراسلين وطواقم البث من جميع أنحاء العالم.

وتمهد القرعة الطريق أمام 29 منتخبًا متأهلًا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات الـ 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية، في يونيو/ حزيران المقبل، حيث تتنافس 8 منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.

ويتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 4 مستويات، كل مستوى يضم 8 منتخبات وفقًا لترتيبهم في تصنيف الفيفا عن الشهر الماضي.

المستوى الأول: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال

المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، كرواتيا، أوروغواي، المكسيك، الولايات المتحدة

المستوى الثالث: المغرب، تونس، إيران، اليابان، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، السنغال

المستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية، غانا، بالإضافة إلى المنتخبات الـ 3 التي ستتأهل من الملحق.