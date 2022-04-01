تراجع إيرادات الدوري الألماني موسم 2021/2020 نحو 8.5%

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن إيرادات أندية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم خلال موسم 2020/2021 انخفضت بنسبة تزيد عن 8.5% لتصل إلى 3.47 مليار يورو (3.84 مليار دولار) بعد أن كانت 3.8 مليار يورو؛ نتيجة إقامة معظم المباريات بدون جمهور بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد في تقرير إن التراجع كان واضحا تماما في مبيعات التذاكر التي وصلت في موسم 2021/2020 إلى 22.4 مليون يورو، بينما بلغت 520 مليون يورو في موسم 2019/2018 قبل ظهور الجائحة.

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وفي ديسمبر كانون الأول 2020 توقع الاتحاد الألماني للعبة الشعبية تراجعا في موسم 2021/2020 بواقع مليار يورو تقريبا إذا استمر غياب الجماهير عن المدرجات طوال الموسم.

وقالت دوناتا هوبفن المتحدثة باسم اللجنة التنفيذية للاتحاد الألماني: ”خلال العامين الأخيرين كان للجائحة تأثير اقتصادي درامي على الدوري الألماني..“.

وأضافت: ”وللأسف فإن الجائحة أيضا تؤثر على الموسم الحالي؛ وذلك يرجع بصفة أساسية إلى أن المدرجات تبقى خالية في بعض الأحيان“.

وأشار التقرير أن هذا التراجع قلص إنفاق الأندية على صفقات الانتقالات.

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وأضافت هوبفن: ”نحن نواجه موقفا غير مسبوق.. وبدون شك فإن هذا سيؤثر كثيرا على تطورنا في الأعوام المقبلة.. لكن علينا البحث عن سبل جديدة لتأمين مستقبل كرة القدم الاحترافية في ألمانيا مع الحفاظ على تقاليدنا وقيمنا“.

ولم تكشف هوبفن عن مزيد من التفاصيل.

وفي موسم 2021/2020 احتفظ بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي والـ31 في تاريخه، في حين نال بروسيا دورتموند لقب كأس ألمانيا 2021/2020.