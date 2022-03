رسميا.. الولايات المتحدة والمكسيك تتأهلان إلى نهائيات كأس العالم

حجزت الولايات المتحدة والمكسيك مكانا في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) يوم الأربعاء.

وخسر المنتخب الأمريكي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم 2018، بنتيجة 2/0 أمام كوستاريكا لكنه تأهل برفقة المكسيك، التي هزمت السلفادور 2/0.

RT IF YOUR NATIONAL TEAM IS GOING TO THE WORLD CUP!!!!! 🇲🇽⚽️🔜🌍🏆🇶🇦#MiSeleccionEnQatar pic.twitter.com/dR3rxzn3fW

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) March 31, 2022