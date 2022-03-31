رسميا.. الولايات المتحدة والمكسيك تتأهلان إلى نهائيات كأس العالم

حجزت الولايات المتحدة والمكسيك مكانا في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) يوم الأربعاء.

وخسر المنتخب الأمريكي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم 2018، بنتيجة 2/0 أمام كوستاريكا لكنه تأهل برفقة المكسيك، التي هزمت السلفادور 2/0.

RT IF YOUR NATIONAL TEAM IS GOING TO THE WORLD CUP!!!!! 🇲🇽⚽️🔜🌍🏆🇶🇦#MiSeleccionEnQatar pic.twitter.com/dR3rxzn3fW — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) March 31, 2022

وخسرت كندا، التي كانت قد ضمنت بالفعل التأهل يوم الأحد، بنتيجة 1/0 في بنما لكنها احتلت رغم ذلك صدارة التصفيات.

وجاءت كوستاريكا في المركز الرابع في الترتيب وتقابل نيوزيلندا في ملحق قاري للتصفيات في يونيو حزيران من أجل مكان آخر في نهائيات قطر.

ففي الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف، كان المنتخب الأمريكي يدرك أن الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق أقل من ستة أهداف سيضمن له التأهل لكأس العالم.

وتقدمت كوستاريكا في الدقيقة 51 بضربة رأس من خوان بابلو فارجاس قبل أن يضاعف أنطوني كونتريراس النتيجة من مسافة قريبة بعد دقائق قليلة.

وصمد المنتخب الأمريكي، الذي ضمت تشكيلته أربعة لاعبين فقط من الفريق الذي فشل في بلوغ نهائيات روسيا 2018، في بقية المباراة ليحسم بطاقة التأهل.

ومنح أوريل أنتونا التقدم للمنتخب المكسيكي من الجهة اليسرى لمنطقة المرمى في الدقيقة 17 قبل أن يسجل راؤول خيمينيز من ركلة جزاء قبل الاستراحة.

ولم تنجح كندا في إنهاء مشوارها المذهل في التصفيات بانتصار في بنما، التي ودعت المنافسة على يد الولايات المتحدة يوم الأحد.

وأحرز غابرييل توريس الهدف الوحيد في المباراة لصالح بنما في بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واعتقد المنتخب الكندي، الذي أجرى سبعة تغييرات على التشكيلة التي لعبت يوم الأحد، أنه عادل النتيجة عن طريق كايل لارين بضربة رأس لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو.

وقال جون هيردمان مدرب كندا: ”كانت رحلة مذهلة بالنسبة لهؤلاء اللاعبين“.

وأضاف ”نحن هنا في صدارة التصفيات… وفي طريقنا إلى قطر، وهذا كل ما حلمنا به“.

وتشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في استضافة كأس العالم 2026.

المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022

قطر: البلد المضيف (تشارك للمرة الأولى)

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 20)

الدانمارك: المجموعة السادسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6)

فرنسا: المجموعة الرابعة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

بلجيكا: المجموعة الخامسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 14)

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 22، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930)

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6)

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 3)

إسبانيا: متصدرة المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

سويسرا: متصدرة المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 12)

إنجلترا: متصدرة المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16)

هولندا: متصدرة المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 11)

الأرجنتين: ثانية تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 18)

إيران: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة السادسة)

كوريا الجنوبية: صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة 11)

اليابان: متصدرة المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم (تشارك للمرة السابعة)

السعودية: المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة السادسة)

الإكوادور: ثالثة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم (تشارك للمرة الرابعة)

الأوروغواي: رابعة تصفيات كأس العالم الخاصة بأمريكا الجنوبية (تشارك للمرة رقم 14)

كندا: متصدرة تصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكارايبي (تشارك للمرة الثانية)

غانا: تصفيات القارة الأفريقية (تشارك للمرة الرابعة)

السنغال: تصفيات القارة الأفريقية (تشارك للمرة الثالثة)

البرتغال: ملحق تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة الثامنة)

بولندا: ملحق تصفيات قارة أوروبا (تشارك للمرة التاسعة)

المغرب: تصفيات القارة الأفريقية (تشارك للمرة السادسة)

تونس: تصفيات القارة الأفريقية (تشارك للمرة السادسة)

الكاميرون: تصفيات القارة الأفريقية (تشارك للمرة الثامنة)