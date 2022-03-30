الصحف الرياضية: "رونالدو نعم.. إبراهيموفيتش لا".. و"محمد صلاح يصاب بالعمى بسبب الليزر"

شكل تأهل منتخبات البرتغال وبولندا والكاميرون والسنغال لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وخروج منتخب مصر والسويد ونجميهما محمد صلاح وزلاتان إبراهيموفيتش، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بفوز منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا في لقاءات ودية، وكلاسيكو إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في ”كامب نو“، والصراع حول نجم موناكو الدولي الفرنسي الشاب تشوميني، وتطور جديد في قضية تجديد برشلونة عقد عثمان ديمبلي واتصال إنتر ميلان بالأرجنتيني باولو ديبالا، والصراع حول لقب الدوري الإيطالي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا في لقاء ودي على أيسلندا 5-0، وكتبت: ”فوز ساحق وضجيج إعلامي“.

كما تحدثت عن المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

الصحيفة اهتمت بنجم موناكو الشاب الدولي الفرنسي تشواميني، وكتبت: ”صراع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجل تشواميني“.

كما اهتمت بكلاسيكو برشلونة وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في ”كامب نو“ أمام عدد قياسي للجماهير في لقاء للسيدات في إسبانيا، وكتبت: ”كلاسيكو الأرقام القياسية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على كلاسيكو إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو، وكتبت: ”فلتستمر الحفلة“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا 5-0 على أيسلندا في لقاء ودي، وكتبت: ”مهرجان لمنتخب إسبانيا أمام أيسلندا“.

الصحيفة اهتمت بتطورات تجديد برشلونة عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، وكتبت: ”برشلونة يعود للاتصال بعثمان ديمبلي لتفعيل تجديد عقده“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا وديا على منتخب أيسلندا 5-0، وكتبت: ”آلة حمراء“.

كما تحدثت عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”لقاء تاريخي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخبي البرتغال وبولندا لنهائيات كأس العالم 2022، وإقصاء منتخب مصر، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي في كأس العالم ومحمد صلاح خارج النهائيات“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على أيسلندا 5-0 في لقاء ودي، وكتبت: ”إسبانيا تخيف“.

كما تحدثت عن تأهل منتخب البرتغال لنهائيات كأس العالم بعد تجاوز مقدونيا الشمالية 2-0 في الملحق الأوروبي، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو سيكون حاضرا في قطر“.

الصحيفة اهتمت بالصراع حول الدولي الفرنسي الشاب تشوميني لاعب موناكو، وكتبت: ”تشيلسي يرغب أيضا في ضم تشوميني“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”كلاسيكو تاريخي“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إقصاء منتخب مصر من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وتأهل منتخب السنغال وتحدثت عن استعمال جماهير السنغال لأشعة الليزر، وكتبت: ”أقلام الليزر.. محمد صلاح يصاب بالعمى بسبب الليزر لكونه أطاح بركلة ترجيح أنهت حلمه في التأهل لكأس العالم“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إنجلترا على كوت ديفوار 3-0 في لقاء ودي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على منتخب جنوب أفريقيا 5-0 في لقاء ودي، وكتبت: ”بقلب فرح“.

كما تحدثت عن تصفيات كأس العالم 2022 وتأهل الكاميرون والبرتغال وإقصاء السويد، وكتبت: ”لا يصدق الكاميرون“.. و“كريستيانو رونالدو نعم وزلاتان إبراهيموفيتش لا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إيطاليا في لقاء ودي على تركيا 3-2، وكتبت: ”أفضل هذه“.

الصحيفة اهتمت بسيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، وكتبت: ”لقب الدوري الإيطالي ومقعد دوري الأبطال.. إنزاغي يتم لعب كل شيء“.

كما اهتمت بتصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وتأهل البرتغال وبولندا وكتبت: ”كريستيانو رونالدو في نهائيات قطر، وإبراهيموفيتش في المنزل وزيلينسكي هدف واحتفال بولندا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، وكتبت: ”ديبالا – إنتر ميلان: اتصالات“.

كما اهتمت بفوز منتخب إيطاليا على تركيا 3-2 في لقاء ودي، وكتبت: ”فخر إيطاليا“.