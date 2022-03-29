جمهور نيجيريا يقتحم ملعب أبوجا ويشتبك مع الأمن واللاعبين بعد فشل التأهل لكأس العالم (فيديو)

اقتحم عد كبير من مشجعي منتخب نيجيريا، ملعب أبوجا الوطني بعد خروج منتخب بلادهم وفشله في التأهل لنهائيات كأس العالم عقب التعادل أمام غانا 1/1.

وتعادلت غانا أمام نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليلحق المنتخب الغاني لكرة القدم بركب المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022.

وعقب المباراة اجتاح مشجعو نيجيريا الملعب وقاموا بمطاردة اللاعبين، بعد الفشل في حجز تذكرة المونديال عن قارة أفريقيا.

كما قام بعض المشجعين بالاشتباك مع أمن الملعب ووقعت مشادات ومطاردات بين الطرفين.

Nigeria fans have invaded the pitch and chased the players AND security staff away after their loss to Ghana 🤯pic.twitter.com/QXC5YEeoqy — 101 Great Goals (@101greatgoals) March 29, 2022

وأصبحت غانا أول دولة أفريقية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد تعادلها 1-1 مع نيجيريا في أبوجا بإياب الدور الحاسم من التصفيات القارية اليوم الثلاثاء.

وتأهلت غانا لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2010 و2014 بفضل هدف توماس بارتي وقاعدة الهدف خارج الأرض، وذلك بعد التعادل دون أهداف في مباراة الذهاب في كوماسي يوم الجمعة الماضي.

وأطلق بارتي لاعب آرسنال الإنجليزي تسديدة أرضية متوسطة القوة من حدود منطقة الجزاء مرت أسفل فرنسيس أوزوهو حارس نيجيريا وسكنت شباكه في الدقيقة العاشرة من المباراة التي أقيمت في إستاد موشود أبيولا في أبوجا أمام نحو 60 ألف متفرج.

وأدرك وليام تروست إيكونج التعادل لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 22 احتسبها الحكم إثر عرقلة دينيس أودي لأديمولا لوكمان داخل المنطقة، ليطلق إيكونج تسديدة في الزاوية العليا للمرمى لكن نيجيريا لم تنجح في تسجيل هدف الفوز التي كانت بحاجة له.

وصعدت نيجيريا إلى كأس العالم ست من آخر سبع مرات بداية من نسخة 1994 في الولايات المتحدة، وغيابها عن مسابقة العام الحالي سيدفع سلطات كرة القدم في البلاد لفتح تحقيق في الأمر.