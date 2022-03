جمهور نيجيريا يقتحم ملعب أبوجا ويشتبك مع الأمن واللاعبين بعد فشل التأهل لكأس العالم (فيديو)

اقتحم عد كبير من مشجعي منتخب نيجيريا، ملعب أبوجا الوطني بعد خروج منتخب بلادهم وفشله في التأهل لنهائيات كأس العالم عقب التعادل أمام غانا 1/1.

وتعادلت غانا أمام نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليلحق المنتخب الغاني لكرة القدم بركب المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022.

وعقب المباراة اجتاح مشجعو نيجيريا الملعب وقاموا بمطاردة اللاعبين، بعد الفشل في حجز تذكرة المونديال عن قارة أفريقيا.

كما قام بعض المشجعين بالاشتباك مع أمن الملعب ووقعت مشادات ومطاردات بين الطرفين.

Nigeria fans have invaded the pitch and chased the players AND security staff away after their loss to Ghana 🤯pic.twitter.com/QXC5YEeoqy

— 101 Great Goals (@101greatgoals) March 29, 2022