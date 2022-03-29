غانا تحجز تذكرة أول منتخب أفريقي في كأس العالم على حساب نيجيريا

أصبحت غانا أول دولة أفريقية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد تعادلها 1-1 مع نيجيريا في إياب الدور الحاسم من التصفيات القارية في أبوجا اليوم الثلاثاء.

وجاء تأهلها بفضل هدف توماس بارتي بعد عشر دقائق من البداية، وذلك بعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب في كوماسي يوم الجمعة الماضي.

وأطلق بارتي لاعب آرسنال الإنجليزي تسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء مرت أسفل ذراع فرنسيس أوزوهو حارس نيجيريا وسكنت شباكه في الدقيقة العاشرة.

وأدرك وليام تروست إيكونج التعادل لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

غانا ستلعب في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 2006 و2010 و2014