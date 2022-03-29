الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي البرتغال ضد مقدونيا.. وبولندا ضد السويد في تصفيات كأس العالم 2022

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مواجهات الملحق الأوروبي الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022.

وتقام اليوم الثلاثاء مواجهة قوية تجمع منتخبي البرتغال ومقدونيا الشمالية، كما يلعب منتخب بولندا ضد السويد، بينما تأهل منتخب ويلز للمرحلة الأخيرة منتظراً مواجهة أحد منتخبي أوكرانيا أو اسكتلندا بعد تأجيل اللقاء بين المنتخبين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي البرتغال ضد مقدونيا وبولندا ضد السويد في تصفيات مونديال 2022:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين البرتغال ومقدونيا الشمالية على ملعب ”الدراغاو“ في الساعة 9 و45 دقيقة، مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتقام مباراة بولندا ضد السويد على ملعب سلاسكي في بولندا بنفس التوقيت، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

Cristiano Ronaldo has urged local fans to make their presence felt as Portugal host North Macedonia in tonight's World Cup play-off final. pic.twitter.com/OVdATHlXB8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 29, 2022

تاريخ المشاركات

شارك منتخب البرتغال 7 مرات في كأس العالم، ولم يغب عن المونديال منذ نسخة 1998، ويبقى أفضل ترتيب له في المونديال احتلال المركز الثالث في نسخة 1966 بقيادة العظيم إيزيبيو.

ويحلم منتخب مقدونيا الشمالية بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس العالم.

في المقابل، شارك منتخب بولندا في كأس العالم 8 مرات سابقة، وكان آخر مرة يغيب فيها نسخة 2014، كما أن أفضل مركز له تحقيق المركز الثالث في نسختي 1974 و1982.

وشارك منتخب السويد 12 مرة في المونديال، وكان آخر مرة يغيب فيها أيضاً نسخة 2014، بينما كان أفضل ترتيب له الوصافة في نسخة 1958.

🇵🇹 He'll be doing his bit to get Portugal to Qatar 2022 pic.twitter.com/M2fZbGK2y9 — Man United News (@ManUtdMEN) March 29, 2022

البرتغال ضد مقدونيا

يخشى منتخب البرتغال مفاجآت منافسه مقدونيا الشمالية الذي فجر مفاجأة مدوية بإقصاء إيطاليا من التصفيات.

وقال فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيخوض مواجهة صعبة ضد منافس أبهر الجميع وقدم نتائج جيدة في مبارياته بالتصفيات.

وأشار إلى أن منتخب مقدونيا خطر ولا يستهان به، ويجب التركيز أمامه لأقصى درجة لتحقيق هدف البرتغال وهو التأهل إلى المونديال.

ويعتمد منتخب البرتغال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ديوغو كوستا، وأمامه رباعي خط الدفاع خوسيه فونتي ودانيلو بيريرا وجواو كانسيلو ورافايل جيريرو.

ويقود خط الوسط جواو موتينهو، وبجواره برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، مع ثلاثي الهجوم كريستيانو رونالدو ودييغو جوتا وأوتافيو.

من جانبه، أكد بلاغوغا ميليفسكي، المدير الفني لمنتخب مقدونيا الشمالية، أنه واثق في قدرات لاعبيه وتركيزهم لتحقيق حلم التأهل للمونديال لأول مرة، موضحاً أن الفوز على إيطاليا يعطي لاعبيه دافعاً لمواصلة التألق وحسم التأهل.

وأشار إلى أنه يحترم منتخب البرتغال، ولكن فريقه سيلعب بكل قوة لحسم الفوز والتأهل للمونديال.

ويعتمد منتخب مقدونيا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ستول ديميترفيسكي، وأمامه رباعي الدفاع داركو فيلكوفسكي وفيزار موسولو وستيفان ريستوفسكي وإيزغان أليوسكي.

ويقود خط الوسط تيومير كوستادينوف، وبجواره إيلجيف إلماس وإنيس برادي، مع ثلاثي الهجوم ميلان ريستوفسكي وداركو شيرلنوف وألكسندر ترايكوفسكي.

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب بورتو الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن منتخب البرتغال سيخوض مواجهة صعبة للغاية أمام فريق مغامر، ويبحث عن التأهل وليس لديه ما يخسره.

وأوضح أن المنتخب البرتغالي لديه من الخبرات ما يستطيع التعامل به مع هذه المباراة، ولكن كرة القدم لا تعترف في النهاية سوى بالمجهود والعطاء والتوفيق داخل الملعب.

بولندا ضد السويد

يطمع منتخب بولندا بقيادة مدربه تشيسلاف ميشنيفيتش إلى تحقيق التأهل للمونديال، متسلحاً بقدرات هدافه روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني، الذي يقود التشكيل المتوقع لمنتخب بلاده، ويضم على الأرجح حارس المرمى فيوتشيك تشيزني، وأمامه ثلاثي الدفاع كميل جليك وبارتوس بيريزينسكي وجان بيدناريك.

ويقود خط الوسط جيجوش كريتشوفياك، وبجواره سيزمون زيركوفسكي، ويميناً ماتيو كاش، ويساراً أركاديوز ريكا، وفي الهجوم ياكوب مودير وبيوتر زيلينسكي مع ليفاندوفسكي.

ويعتمد منتخب السويد بقيادة مدربه ياني أندرسون على تشكيلة تضم حارس المرمى روبن أولسن، وأمامه رباعي خط الدفاع فيكتور ليندلوف ويواكيم نيلسون وماركوس دانيلسون وبيير بينغستون.

ويقود خط الوسط ألبين إكدال، وبجواره كريستوفر أولسون، ويميناً ديغان كوليسوفسكي، ويساراً إيميل فورسبيرغ، وفي الهجوم زلاتان إبراهيموفتش وألكسندر إيزاك.