الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي البرتغال ضد مقدونيا.. وبولندا ضد السويد في تصفيات كأس العالم 2022

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مواجهات الملحق الأوروبي الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022.

وتقام اليوم الثلاثاء مواجهة قوية تجمع منتخبي البرتغال ومقدونيا الشمالية، كما يلعب منتخب بولندا ضد السويد، بينما تأهل منتخب ويلز للمرحلة الأخيرة منتظراً مواجهة أحد منتخبي أوكرانيا أو اسكتلندا بعد تأجيل اللقاء بين المنتخبين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي البرتغال ضد مقدونيا وبولندا ضد السويد في تصفيات مونديال 2022:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين البرتغال ومقدونيا الشمالية على ملعب ”الدراغاو“ في الساعة 9 و45 دقيقة، مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتقام مباراة بولندا ضد السويد على ملعب سلاسكي في بولندا بنفس التوقيت، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

Cristiano Ronaldo has urged local fans to make their presence felt as Portugal host North Macedonia in tonight's World Cup play-off final. pic.twitter.com/OVdATHlXB8

تاريخ المشاركات

شارك منتخب البرتغال 7 مرات في كأس العالم، ولم يغب عن المونديال منذ نسخة 1998، ويبقى أفضل ترتيب له في المونديال احتلال المركز الثالث في نسخة 1966 بقيادة العظيم إيزيبيو.

ويحلم منتخب مقدونيا الشمالية بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس العالم.

في المقابل، شارك منتخب بولندا في كأس العالم 8 مرات سابقة، وكان آخر مرة يغيب فيها نسخة 2014، كما أن أفضل مركز له تحقيق المركز الثالث في نسختي 1974 و1982.

وشارك منتخب السويد 12 مرة في المونديال، وكان آخر مرة يغيب فيها أيضاً نسخة 2014، بينما كان أفضل ترتيب له الوصافة في نسخة 1958.

🇵🇹 He'll be doing his bit to get Portugal to Qatar 2022 pic.twitter.com/M2fZbGK2y9

— Man United News (@ManUtdMEN) March 29, 2022