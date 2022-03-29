وفاة فان دام حارس سيركل بروج عن 28 عاما بعد صراع مع السرطان

أعلن نادي سيركل بروج البلجيكي، يوم الثلاثاء، وفاة حارسه ميجيل فان دام عن 28 عاما؛ بعد صراع مع سرطان الدم.

وقضى فان دام مسيرته الاحترافية لثماني سنوات في سيركل بروج، لكن الصراع مع السرطان جعل مشاركاته تقتصر على أقل من 50 مباراة.

واكتشف فان دام إصابته بسرطان الدم خلال كشف طبي روتيني في 2016، وتعافى منه لأول مرة وخاض خمس مباريات إضافية على مدار أربع سنوات، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة، في يناير كانون الثاني 2020.

وأعلن الحارس في سبتمبر أيلول 2020، أن العلاج لم يعد مؤثرا.

وقال سيركل بروج في بيان: ”الكلمات لا تكفي لشرح مشاعرنا، رغم واقع أننا كنا نعرف أن الأمور لا تسير بشكل جيد منذ فترة من الوقت“.

وأضاف: ”اليوم أحد أصعب الأيام في تاريخ النادي البالغ 123 عاما. قلوبنا قبل كل شيء مع زوجته كيانا وابنته كاميل ووالدي ميجيل وشقيقته فرانسيسكا، والكثير من أصدقائه وأفراد عائلته“.