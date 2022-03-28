مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية.. كريستيانو رونالدو يطلب مؤازرة الجماهير أمام قاهر الكبار

طلب كريستيانو رونالدو من الجماهير البرتغالية مؤازرة المنتخب الوطني بكل قوة وحماس في ملعب دراغاو في بورتو غدا الثلاثاء أمام منتخب مقدونيا الشمالية قاهر الكبار في مواجهة حاسمة ستضمن للفائز بها مكانا في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وفجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة مدوية بعدما قضى على أحلام منتخب إيطاليا، الفائز بأربعة ألقاب لكأس العالم، في الصعود لنسخة هذا العام من البطولة التي ينافس فيها 32 منتخبا.

بطريقة طريفة.. كريستيانو رونالدو يرحب بعودة بيبي لتشكيلة البرتغال (فيديو) https://t.co/G5lWnXz3eb pic.twitter.com/xoK2UekVfc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

ويخشى رونالدو، الهدف التاريخي لمنتخب البرتغال، أن يتجرع منتخب البرتغال نفس المصير.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين: ”أهيب بالجماهير الحضور والتشجيع بحماس. أتمنى أن يكون ملعب دراغاو جحيما على المنافس“.

وأضاف ”أرغب أن تردد جماهيرنا النشيد الوطني بأعلى صوتها وبدون أي تسجيلات موسيقية مسبقة لإظهار حماسنا وقوتنا واتحادنا حول هدف الوصول لكأس العالم“.

كريستيانو رونالدو يفقد مكافأة 5 ملايين إسترليني بسبب خروج مانشستر يونايتد دون ألقاب هذا الموسم https://t.co/uaMM96M6hi pic.twitter.com/4H8xdIwkcS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2022

وتابع رونالدو ”إذا ساندتنا جماهيرنا بالشكل المطلوب فإننا سننتصر غدا“.

وقال مهاجم مانشستر يونايتد البالغ من العمر 37 عاما إن لاعبي المنتخب البرتغالي يثقون تماما في قدرتهم على تخطي عقبة منتخب مقدونيا الشمالية الذي هزم إيطاليا بهدف دون رد في الملحق الأوروبي للتصفيات.

وقال قائد البرتغال: ”ستكون مباراة عمرنا“ رافضا تلميحات بأن فريقه سيواجه الآن ”منافسا أسهل“ بدلا من مواجهة اختبار أكثر صعوبة أمام إيطاليا.

وأضاف ”الضغوط هي نفسها بغض النظر عن المنافس. منتخبنا في كامل الجاهزية ولا ينظر للمنافس. لو لعبنا بأفضل مستوياتنا فيمكننا الفوز على أي منافس في العالم. لهذا السبب أصر على دعوتي إلى الجماهير: نحتاج إلى دعمكم الكامل يوم الثلاثاء. إذا كنتم معنا فسننتصر في المباراة“.

ومع ذلك، أبدى رونالدو انزعاجه من سؤال عما إذا كانت نسخة قطر 2022 ستكون الأخيرة له في مسيرته إذا تأهل منتخب البرتغال لنهائيات كأس العالم.

وقال غاضبا: ”لقد سئمت هذه الأسئلة. أنا من يقرر مستقبلي، إذا أردت الاستمرار في اللعب، فسأفعل. إذا أردت التوقف، سأتوقف. أنا المسؤول عن تلك القرارات. هذا كل شيء“.

نفاد التذاكر

ونفدت 50 ألف تذكرة للمباراة الحاسمة بين البرتغال ومقدونيا الشمالية في ملحق الصعود لكأس العالم لكرة القدم في استاد دراغاو في بورتو خلال ساعات، إذ تتوق الجماهير للاحتفال بتأهل المنتخب للنهائيات في قطر هذا العام.

واحتشد عدد هائل من الجماهير في صفوف أمام مكاتب بيع التذاكر بالاستاد وسلاسل المتاجر الكبرى بالبلاد، وخاب أمل كثير من المشجعين لعدم التمكن من شراء تذاكر يتراوح سعرها بين 10 و15 يورو.

ووصل سعرها الآن إلى 200 يورو في السوق السوداء.

وشارك منتخب البرتغال 7 مرات في كأس العالم، ولم يغب عن المونديال منذ مشاركته في مونديال 2002، في المقابل لم يسبق لمنتخب مقدونيا الشمالية المشاركة في كأس العالم.

ولم يسبق لمنتخبي البرتغال ومقدونيا الشمالية أن تواجها بشكل رسمي من قبل.

وأفضل إنجاز لمنتخب البرتغال في كأس العالم كان في نسخة 1966 حيث احتل المركز الثالث، في حين احتل المركز الرابع في نسخة 2006، وودع منتخب البرتغال كأس العالم 2018 في روسيا من دور الـ16 في حين ودع مونديال 2014 في البرازيل من دور المجموعات.

يشار إلى أنه بعد مواجهة مقدونيا الشمالية سيشارك منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب في المجموعة A2 إلى جانب إسبانيا وسويسرا والتشيك.