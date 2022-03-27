خلال ساعات.. نفاد 50 ألف تذكرة لمباراة برتغال ومقدونيا الشمالية في ملحق الصعود لكأس العالم

نفدت 50 ألف تذكرة للمباراة الحاسمة بين البرتغال ومقدونيا الشمالية في ملحق الصعود لكأس العالم لكرة القدم في استاد دراغاو في بورتو خلال ساعات، إذ تتوق الجماهير للاحتفال بتأهل المنتخب للنهائيات في قطر هذا العام.

واحتشد عدد هائل من الجماهير في صفوف أمام مكاتب بيع التذاكر بالاستاد وسلاسل المتاجر الكبرى بالبلاد، وخاب أمل كثير من المشجعين لعدم التمكن من شراء تذاكر يتراوح سعرها بين 10 و15 يورو.

المنتخبات المتأهلة إلى نهائي الملحق الأوروبي النهائي المؤهل لكأس العالم 🇲🇰 مقدونيا الشمالية 🆚 البرتغال 🇵🇹 🇵🇱 بولندا 🆚 السويد 🇸🇪 🏳️ أوكرانيا أو أسكتلندا 🆚 ويلز 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #تصفيات_كأس_العالم_2022#ايطاليا_مقدونيا #كأس_العالم #البرتغال #البرتغال_تركيا — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

ووصل سعرها الآن إلى 200 يورو في السوق السوداء.

وقال برناردو سيلفا مهاجم البرتغال في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: ”هذا الجمهور ساعدنا في الفوز بدوري الأمم الأوروبية“.

وأضاف: ”نلعب دائما وسط أجواء مذهلة أمام هذه الجماهير وهذا امتياز بالتأكيد. كان دورهم محوريا يوم الخميس في فوزنا على تركيا، وأتوقع أن تكون الأجواء مماثلة تماما أمام مقدونيا الشمالية“.

ونفدت التذاكر رغم حرمان الجماهير من مواجهة نارية بين آخر بطلين لأوروبا بعد هزيمة إيطاليا الصادمة على أرضها أمام مقدونيا الشمالية.

دييغو جوتا سجل "5" أهدافا مع البرتغال بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم كلها جاءت بضربات الرأس#تصفيات_كأس_العالم_2022 #البرتغال #تركيا #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/OnJDY7qHRG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وتابع برناردو: ”الضغط الأكبر لا ينبع من هذا المستوى بل من مسؤوليتنا للمشاركة في قطر هذا العام“.

وتابع: ”بغض النظر عن المنافس نواجه ضغطا ونرحب به وسيكون نفس الشعور أمام إيطاليا أو مقدونيا الشمالية أو أي فريق. نعرف أننا يجب أن نذهب إلى قطر وهذا شعارنا وهدفنا“.

ومن المنتظر أن يصل منتخب مقدونيا الشمالية إلى البرتغال، غدا الإثنين.

وشارك منتخب البرتغال 7 مرات في كأس العالم، ولم يغب عن المونديال منذ مشاركته في مونديال 2002، في المقابل لم يسبق لمنتخب مقدونيا الشمالية المشاركة في كأس العالم.

موعد مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم https://t.co/UG2ezZwJxR pic.twitter.com/MQsOSrdLRu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

ولم يسبق لمنتخبي البرتغال ومقدونيا الشمالية أن تواجها بشكل رسمي من قبل.

وأفضل إنجاز لمنتخب البرتغال في كأس العال كان في نسخة 1966 حيث احتل المركز الثالث، في حين احتل المركز الرابع في نسخة 2006، وودع منتخب البرتغال كأس العالم 2018 في روسيا من دور الـ16 في حين ودع مونديال 2014 في البرازيل من دور المجموعات.

يشار إلى أنه بعد مواجهة مقدونيا الشمالية سيشارك منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب في المجموعة A2 إلى جانب إسبانيا وسويسرا والتشيك.