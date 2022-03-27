ديشان: مبابي جاهز لخوض مباراة فرنسا ضد جنوب أفريقيا

قال ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، إن المهاجم كيليان مبابي سيشارك في المباراة الودية المقبلة للمنتخب أمام جنوب أفريقيا، الثلاثاء المقبل، بعد تعافيه من عدوى على مستوى الأنف والأذن والحنجرة.

وغاب مبابي عن مباراة فرنسا الودية الأخيرة في مواجهة ساحل العاج والتي فازت فيها بطلة العالم 2-1 الجمعة الماضي بسبب العدوى.

وفي المباراة أحرز أوليفييه جيرو هدفه الدولي رقم 47 ليصبح مهاجم ميلان الإيطالي على بعد أربعة أهداف فقط عن الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي تييري هنري.

وعن حالة مبابي، قال ديشان في تصريحات تلفزيونية اليوم ”حالته أفضل بكثير. سيكون جاهزًا للعب يوم الثلاثاء“.

ولم يحدد المدرب ديشان ”ما إذا كان مبابي سيشارك أساسيا من البداية أم لا“.

وأصبح ريال مدريد قريبًا من حسم صفقة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشكل رسمي، إذ تؤكد جميع المصادر أن اللاعب ما زال مصممًا على عدم تجديد عقده مع باريس، والذي سينتهي عقب نهاية الموسم.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي الشاب مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل لأي ناد في الفترة الحالية، إلا أن النادي الفرنسي لا يزال متمسكًا بأمله في التعاقد مع الفريق.

وأكد فابريزو رومانو، الصحفي الشهير الخبير بسوق الانتقالات، أن نادي ريال مدريد أصبح هو أقرب المتنافسين لضم مبابي، وسط منافسة مع باريس سان جيرمان.

وكشف الصحفي الشهير أن الملكي الإسباني جهَّز بالفعل مسودة العقد الخاصة باللاعب الفرنسي من أجل الاتفاق عليه وتوقيع العقود بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أخيرًا، بأن الريال يريد بيع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بالإضافة إلى ماريانو دياز وإدين هازارد، والذين تبلغ فواتير أجورهم مجتمعة نحو 50 مليونًا وسيكون بيعهم خطوة ممتازة لإفساح المجال للنادي للتعاقد مع أكثر من نجم، وإنعاش ذاكرة الجماهير بالصفقات التاريخية التي تميز بها الريال طوال تاريخه.

وشارك كيليان في 34 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بكل المسابقات، وسجل 24 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.