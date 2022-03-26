لأول مرة منذ "الأزمة القلبية".. إريكسن يعود للمشاركة مع الدنمارك ويسجل في شباك هولندا (فيديو)

عاد كريستيان إريكسن للمشاركة بشكل رسمي مع منتخب الدنمارك للمرة الأولى منذ أزمة سقوطه مغشيا عليه في بطولة أمم أوروبا ”2020“.

وشارك إريكسن مع الدنمارك في مواجهة هولندا الودية، التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“، وسجل هدفا في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وشارك اللاعب البالغ عمره 30 عاما، والذي انتقل إلى برنتفورد الإنجليزي، في بداية الشوط الثاني في أمستردام ليصل إلى 110 مباريات دولية.

وأحرز إريكسن الهدف الثاني ليقلص النتيجة إلى 3-2 لهولندا.

▪️هدف رائع.. النجم الدنماركي كريستيان إريكسن يحرز هدفا لمنتخب الدنمارك في مرمى هولندا في أول مباراة دولية له منذ أزمته الصحية في بطولة الأمم الأوروبية. pic.twitter.com/3oVeZqgSUk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

وضم مدرب الدنمارك، كاسبر يولماند، إريكسن، لتشكيلة من 23 لاعبا ستواجه هولندا وصربيا وديا.

وانضم إريكسن، البالغ 30 عاما، إلى برنتفورد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، بصفقة مجانية في يناير الماضي، بعد نحو 8 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية على أرض الملعب خلال مواجهة فنلندا في بطولة أوروبا.

وأنهى إنتر ميلان، نادي إريكسن السابق، عقد اللاعب الدنماركي في ديسمبر، لأن جهاز تشغيل القلب الذي زرعه غير مسموح به في الدوري الإيطالي.

وتأهل منتخب الدنمارك بالفعل إلى نهائيات كأس العالم في قطر، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل.

وشارك إريكسن آخر مرة مع المنتخب الدنماركي في 12 يونيو 2021 خلال المباراة أمام فنلندا في يورو 2020 .

وسقط إريكسن على أرضية الملعب خلال المباراة نظرا لتعرضه لأزمة قلبية وتمكن الأطباء من إنقاذه قبل أن يخضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وعاد إريكسن إلى ملاعب كرة القدم في وقت سابق من العام الجاري عبر الانضمام إلى برينتفورد، بعقد يستمر حتى نهاية الموسم.

ويتمثل الهدف الأبرز لإريكسن في المشاركة مع المنتخب الدنماركي في كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر اعتبارا من 21 نوفمبر المقبل.