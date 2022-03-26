ميسي يمتدح جماهير الأرجنتين في وداع محتمل قبل كأس العالم (فيديو)

امتدح ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين في آخر مباراة -على الأرجح- للمنتخب على أرضه قبل خوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقال إن دعمها الهائل خلال الفوز 3-صفر على فنزويلا كان محوريًا للاحتفاظ بالسعادة.

وأضاف ميسي عقب الانتصار في استاد بومبونيرا معقل بوكا جونيورز: ”لم أتوقع أقل من هذا من الجماهير، التناغم كبير بين شعب الأرجنتين ومنتخبها“.

🎥 – Messi celebrates with the Argentina team after the match pic.twitter.com/4gYVmzmA7h — MessiTeam (@Lionel10Team) March 26, 2022

وعانى اللاعب، الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، في باريس سان جيرمان منذ انتقاله من برشلونة، في أغسطس/ آب 2021، لكنه كان نشيطًا أمام فنزويلا المتواضعة وكان إعجاب الجمهور واضحًا.

ورفع مشجعو الأرجنتين من شأن ميسي منذ قاد بلاده للتتويج بكأس كوبا أمريكا 2021 وهو أول لقب دولي كبير خلال 28 عامًا.

وكان الشعور بالسعادة متبادلًا وقاد ميسي بقية اللاعبين في الاحتفال والهتاف والغناء أمام 50 ألف مشجع.

Messi dancing with opponents 🔥😍pic.twitter.com/zk23w71ET5 — Messi Media (@LeoMessiMedia) March 26, 2022

وأضاف: ”أنا سعيد هنا منذ فترة طويلة وحتى قبل كوبا أمريكا، وأظهر الجمهور أنه يحبني وأنا ممتن لذلك، والأمور تمضي بسلاسة، وهذا يسهل الوضع داخل وخارج الملعب“.

وفي لقاء الجمعة، عاد ميسي للمنتخب الوطني بعد راحة في مباراتين سابقتين بتصفيات كأس العالم أمام تشيلي وكولومبيا.

وشن العديد من المحاولات للتسجيل من ركلات حرة، لكنه أحرز الهدف الثالث بتسديدة غير متقنة قرب المرمى.

Argentina fans chanting Messi’s name 🔥😍 pic.twitter.com/zAPWqyJl0t — Messi Media (@LeoMessiMedia) March 25, 2022

وضمنت الأرجنتين التأهل للنهائيات في قطر في وقت سابق برفقة البرازيل، والإكوادور، وأوروجواي، قبل خوض الجولة الأخيرة من التصفيات، يوم الثلاثاء، بينما تتصارع بيرو، وكولومبيا، وتشيلي، على خوض الملحق أمام منتخب آسيوي.

وتحل الأرجنتين ضيفة على الإكوادور في اللقاء الأخير.