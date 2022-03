ميسي يمتدح جماهير الأرجنتين في وداع محتمل قبل كأس العالم (فيديو)

امتدح ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين في آخر مباراة -على الأرجح- للمنتخب على أرضه قبل خوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقال إن دعمها الهائل خلال الفوز 3-صفر على فنزويلا كان محوريًا للاحتفاظ بالسعادة.

وأضاف ميسي عقب الانتصار في استاد بومبونيرا معقل بوكا جونيورز: ”لم أتوقع أقل من هذا من الجماهير، التناغم كبير بين شعب الأرجنتين ومنتخبها“.

🎥 – Messi celebrates with the Argentina team after the match pic.twitter.com/4gYVmzmA7h

— MessiTeam (@Lionel10Team) March 26, 2022