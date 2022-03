تصفيات كأس العالم.. ميسي يسجل في فوز الأرجنتين 3-صفر على فنزويلا

سجلت الأرجنتين هدفين خلال ثلاث دقائق قبل نهاية الشوط الثاني، من بينهما هدف بتسديدة غير متقنة من ليونيل ميسي ليساهم في الفوز 3-صفر على فنزويلا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية في بوينس أيرس.

وضمنت الأرجنتين بالفعل التأهل للنهائيات في قطر قبل خوض المباراة أمام متذيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية والوحيد ضمن عشرة منتخبات بالقارة الذي لم يسبق له المشاركة أبدا في كأس العالم.

وأسفر الضغط عن تقدم مستحق قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول حين حول نيكولاس جونزاليس تمريرة روديجو دي بول المنخفضة إلى الشباك.

وأحرز البديل أنخيل دي ماريا هدفا رائعا في الدقيقة 79 حين توغل بعد تمريرة دي بول وسدد الكرة فوق ثلاثة مدافعين من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف ميسي الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق عندما تسلم بالصدر تمريرة دي ماريا أمام المرمى وسدد كرة غير دقيقة لكن الحارس ويلكر فارينيز لم يتمكن من صدها.

وقال دي بول ”نحن سعداء جدا. نحب اللعب بهذا القميص وأفضل شيء في هذه المجموعة التعامل مع كل مباراة كما لو كانت مباراة نهائية.

”هذا كل ما في الأمر. لا نستسلم أبدا“.

وهذه الهزيمة العاشرة لفنزويلا في آخر 12 مباراة بينما مددت الأرجنتين سلسلة من 30 مباراة دون هزيمة منذ يوليو تموز 2019.

