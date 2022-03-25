عملية سرقة.. منتخب بيرو غاضب بعد إلغاء "هدف صحيح" أمام أوروغواي (فيديو وصور)

انتقد مهاجم منتخب بيرو باولو غيريرو سلطات كرة القدم في أمريكا الجنوبية بعد أن حرم فريقه من فرصة لتحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة؛ ما تسبب في خسارته في مواجهته الحاسمة مع أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2022، الليلة الماضية.

وبينما كانت أوروغواي متقدمة 1/0 في الوقت الإضافي سدد ميغيل تراوكو كرة قوية أنقذها حارس مرمى أوروغواي سيرجيو روكت من على خط المرمى، لكنه تراجع إلى داخل مرماه مباشرة بعد ذلك والكرة في يده، إلا أن حكم المباراة وهو برازيلي لم يحتسب هدفا لبيرو، قائلا إن الكرة لم تتجاوز خط المرمى ورفض مراجعة حكم الفيديو المساعد.

Regarding Peru "ghost" goal: Refereeing team didn't violate VAR protocol. Why can't we assume play was reviewed with the goal-line camera while play progressed. There's a review, but no goal, so no need to interrupt the game. Help, @ChristinaUnkel !pic.twitter.com/g3eCBJ6dHV — Nico Cantor (@Nicocantor1) March 25, 2022

وكتب غيريرو عبر موقع ”إنستغرام“: ”مع كل الاحترام لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) وللحكام ولكل المسؤولين عن حكم الفيديو المساعد، فإن هذا ليس عدلا“.

وأضاف: ”هذا غير مقبول. وأتمنى أن يفعلوا شيئا لأننا قدمنا أداء جيدا جدا والكل يعلم ذلك. أتمنى أن يظهر المسؤول لأن ذلك يحرمنا من التأهل لكأس العالم“.

وقال ألكسندر كالينز مدافع بيرو إن فريقه ”تعرض للسرقة“.

وأضاف كالينز: ”طلبت من الحكم التأكد وقال إنه فعل والكل يقول إنه هدف صحيح. ولقد شاهدت أنا الصور. هذا هدف صحيح تماما“.

"NO ES JUSTO, ES INACEPTABLE": Paolo Guerrero, CONTUNDENTE tras la polémica jugada en el final del partido que influyó el resultado del #Perú vs. #Uruguay. pic.twitter.com/urgNIZUHDb — ESPN Perú (@ESPNPeru) March 25, 2022

وتابع: ”راجعوا حكم الفيديو المساعد. لا بد من المراجعة وخاصة في مباراة بهذه الأهمية“.

ورغم الخسارة لم تودع بيرو التصفيات.

وإذا فازت بيرو على باراغواي في الجولة الأخيرة، الثلاثاء المقبل، فإنها ستصعد لملحق التصفيات وستواجه فريقا من آسيا على مكان في النهائيات.

وأمام كولومبيا وتشيلي فرصة للتأهل للملحق إذا ما تعثرت بيرو.

Las palabras justas en el momento indicado de uno de los máximos referentes de la Selección de Perú que es Paolo Guerrero. Ojala este error arbitral/Var que es una vergüenza no les cueste un mundial, merecen ser parte de Qatar. pic.twitter.com/ftdrXoL18b — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) March 25, 2022

وسبق أن شارك منتخب بيرو في 5 نسخ في كأس العالم أعوام: 1930 و1970 و1978 و1982 و2018، وكان أفضل إنجازاته في نسخة 1970 عندما صعد إلى ربع النهائي قبل أن يخسر 2/4 أمام البرازيل، كما صعد إلى الدور الثاني في مونديال 1978.

وتأهلت منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروغواي والإكوادور مباشرة للنهائيات التي ستقام في قطر، في وقت لاحق من العام الجاري.

وبلغت منتخبات الإكوادور وأوروغواي نهائيات كأس العالم ليرتفع عدد المتأهلين للنهائيات إلى 19 منتخبا من 3 قارات، وهي: 10 منتخبات من أوروبا، و5 منتخبات من آسيا بينها قطر المنتخب المستضيف، و4 منتخبات من أمريكا الجنوبية.