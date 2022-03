عملية سرقة.. منتخب بيرو غاضب بعد إلغاء "هدف صحيح" أمام أوروغواي (فيديو وصور)

انتقد مهاجم منتخب بيرو باولو غيريرو سلطات كرة القدم في أمريكا الجنوبية بعد أن حرم فريقه من فرصة لتحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة؛ ما تسبب في خسارته في مواجهته الحاسمة مع أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2022، الليلة الماضية.

وبينما كانت أوروغواي متقدمة 1/0 في الوقت الإضافي سدد ميغيل تراوكو كرة قوية أنقذها حارس مرمى أوروغواي سيرجيو روكت من على خط المرمى، لكنه تراجع إلى داخل مرماه مباشرة بعد ذلك والكرة في يده، إلا أن حكم المباراة وهو برازيلي لم يحتسب هدفا لبيرو، قائلا إن الكرة لم تتجاوز خط المرمى ورفض مراجعة حكم الفيديو المساعد.

Regarding Peru "ghost" goal:

Refereeing team didn't violate VAR protocol. Why can't we assume play was reviewed with the goal-line camera while play progressed.

There's a review, but no goal, so no need to interrupt the game. Help, @ChristinaUnkel !pic.twitter.com/g3eCBJ6dHV

— Nico Cantor (@Nicocantor1) March 25, 2022