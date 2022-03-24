الدوري الفرنسي يكمل صفقة مع "CVC" مقابل 1.5 مليار يورو

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، استحواذ شركة الاستثمار الخاص ”CVC Capital“ على نسبة 13% من الحقوق الإعلامية للمسابقة، بقيمة 1.5 مليار يورو (1.65 مليار دولار).

وقالت الرابطة، الأسبوع الماضي، إنها دخلت في مفاوضات مع ”CVC Capital“ لبيع حصة صغيرة من شركة تأسست حديثا لتسويق حقوق بث مباريات دوري الدرجة الأولى تلفزيونيا وعبر الانترنت.

وأضافت الرابطة أن 20 ناديا بالمسابقة توصلوا لاتفاق بشأن حصة ”CVC Capital“ في أول استثمار لها بكرة القدم الفرنسية، لكن لم تحدد كيفية توزيع المبلغ.

وتعرضت الكرة الفرنسية لضربة العام الماضي بعد انهيار مجموعة ”ميديا برو“ الإسبانية التي كان من المفترض أن تدفع 1.2 مليار يورو سنويا لبث مباريات الدوري الفرنسي.

واتفقت ”CVC Capital“ العام الماضي على دفع 1.9994 مليار يورو للاستثمار في حقوق بث ورعاية الدوري الإسباني، في أول صفقة من شركة استثمار خاص بإحدى مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

وسبق للشركة، ومقرها لوكسمبورغ، الاستثمار في بطولتي العالم فورمولا 1 لسباقات السيارات والفئة الأولى للدراجات النارية والرجبي.