تصريحات نارية من وزير الرياضة النيجيري تُشعل مباراة نيجيريا وغانا (فيديو)

أشعل وزير الرياضة النيجيري صنداي داري المواجهة الفاصلة بين منتخب بلاده وغانا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر قبل يومين من اللعب في كوماسي عبر تصريحات أساء فيها للفريق الغاني.

وسيصل ”النسور الخضراء“ إلى غانا، يوم الخميس، قبل مواجهة يوم الجمعة الحاسمة، لكن موقع ”غانا سوكرنت“ الغاني قال إن داري التقى مع لاعبي نيجيريا بعد تدريب، يوم الثلاثاء، في لاغوس، وبدا واثقًا من الانتصار على ”النجوم السوداء“ وحث اللاعبين على الفوز.

وقال: ”لن نلعب على التعادل في غانا، بصراحة سنتغلب على هذا الفريق***. يوجد تأمين للمباراة هناك وكذلك مباراة العودة هنا“.

Nigeria 🇳🇬 Minister of Sports, Sunday Dare, in the Super Eagles camp this morning in Abuja said about Black Stars game:

🗣 “We are going to beat the sh*t out of them.” 👀

