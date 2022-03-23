تصريحات نارية من وزير الرياضة النيجيري تُشعل مباراة نيجيريا وغانا (فيديو)

أشعل وزير الرياضة النيجيري صنداي داري المواجهة الفاصلة بين منتخب بلاده وغانا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر قبل يومين من اللعب في كوماسي عبر تصريحات أساء فيها للفريق الغاني.

وسيصل ”النسور الخضراء“ إلى غانا، يوم الخميس، قبل مواجهة يوم الجمعة الحاسمة، لكن موقع ”غانا سوكرنت“ الغاني قال إن داري التقى مع لاعبي نيجيريا بعد تدريب، يوم الثلاثاء، في لاغوس، وبدا واثقًا من الانتصار على ”النجوم السوداء“ وحث اللاعبين على الفوز.

وقال: ”لن نلعب على التعادل في غانا، بصراحة سنتغلب على هذا الفريق***. يوجد تأمين للمباراة هناك وكذلك مباراة العودة هنا“.

Eiiiii!!!! Nigeria 🇳🇬 Minister of Sports, Sunday Dare, in the Super Eagles camp this morning in Abuja said about Black Stars game: 🗣 “We are going to beat the sh*t out of them.” 👀 🎥 @PoojaMedia pic.twitter.com/8OB5cWpPir — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) March 23, 2022

وكشف دراي عن محادثته مع الرئيس النيجيري محمد بخاري بشأن مباراة الجمعة، حيث ذكرت صحيفة ”بوست“ النيجيرية أن الفريقين سيلتقيان، يوم الجمعة، على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي، فيما ستقام مباراة العودة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أبيولا الوطني في أبوغا.

ومع ذلك، وفقًا لدراي، فإنه من المحتمل أن يكون بخاري حاضرًا في ملعب أبيولا في مباراة الإياب، حيث أوضح أنه التقى مع الرئيس في لاغوس، حيث سأله الرئيس عن سبب عدم تواجده (دراي) في غانا لمؤازرة الفريق في مباراة الذهاب.

وتم الكشف عن ذلك عبر قناة NFF TV ، بينما كان يتحدث للجهاز الفني للفريق داخل الملعب، لكن وزير الرياضة أوضح أنه ليس مضمونًا بنسبة 100٪ أن يحضر الرئيس مباراة الإياب، لكن من المحتمل أن يكون حاضرًا.

وأضاف: ”كنت في لاغوس، أمس (الثلاثاء)، وسألني الرئيس (محمد بخاري) لماذا لم أكن في غانا، وأدركت أن الرئيس يعرف أيضًا أن هناك مباراة في غانا. ولم يمنحني تأكيدًا بنسبة 100 %، لكن من المحتمل أن يحضر مباراة الإياب هنا، يوم الثلاثاء المقبل، كمفاجأة.“

وستصل بعثة نيجيريا إلى غانا، يوم الخميس، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساس، يوم الجمعة، على نفس ملعب المباراة.

وستستضيف غانا المنتخب النيجيري، يوم الجمعة، في ذهاب المواجهة الفاصلة قبل السفر إلى نيجيريا لخوض الإياب بعدها بأربعة أيام.

في غضون ذلك، أجرى المنتخب الغاني أول تدريب له في ملعب بابا يارا، يوم الثلاثاء، كما خاض حصتين تدريبتين، يوم الأربعاء.