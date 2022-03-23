"مونت كارلو": أشرف حكيمي في حالة ذعر ويدرس الرحيل عن باريس سان جيرمان

واصلت إذاعة ”مونت كارلو“ إلقاء الضوء على الأزمات التي تدور داخل أروقة فريق باريس سان جيرمان، وكان آخرها إشارتها لرغبة النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب الفريق الباريسي، وتفكيره جديا في الرحيل، وانضمامه لفريق آخر في الصيف المقبل، بسبب ما سمّته ”الوضع غير المريح“، الذي يعيشه حاليا مع فريق العاصمة الفرنسية.

وتمر غرفة ملابس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بحالة من التفكك منذ توديع الفريق لمنافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.

باريس سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة بنتيجة 3-2 أمام ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويتبخر حلم التتويج بالبطولة مرة أخرى.

وقالت ”RMC“، في تقرير لها، يوم الأربعاء، إن ”أشرف حكيمي يريد أن يترك باريس سان جيرمان، لقد سئم العيش في حالة ذعر، حتى لاعبو أمريكا الجنوبية لم يعودوا يتحدثون معه“.

وذكرت الإذاعة الفرنسية، 3 أسباب ستدفع بالنجم المغربي إلى اتخاذ قرار الرحيل خلال الميركاتو المقبل، أولها الوضع السيئ الذي تعيشه غرفة ملابس الفريق عقب الخروج مبكرا من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقد ظهرت آثاره جلية في المباراة التي خسرها باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي أمام موناكو بثلاثية نظيفة في منافسات الدوري الفرنسي.

وثانيها العلاقة الفاترة التي يعاني منها اللاعب تجاه نجمي أمريكا اللاتينية البرازيلي نيمار والأرجنتينيين ليونيل ميسي، ودي ماريا، ويتضح ذلك أيضا خلال المباريات حيث لا تصل حكيمي الكرة من أيّ من اللاعبين رغم تمركزه الجيد ورغم طلبه المستمر للكرات.

وأشارت ”ثالث هذه الأسباب أن زميله كيليان مبابي الذي تربطه به صداقة جيدة سيرحل عن الفريق، وقتئذ قد يشعر بفراغ ونقص كبيرين، إذ يقدم له مبابي حاليّا الكثير من الدعم والمساندة والتشجيع“.

Mercato – PSG : Daniel Riolo lâche une bombe sur Achraf Hakimi ! https://t.co/YnzX4qEwQZ pic.twitter.com/kbugP7mnwP — le10sport (@le10sport) March 23, 2022

نيمار

وكان دانيال ريولو، الصحفي في إذاعة راديو مونت كارلو، قال أمس إن البرازيلي نيمار ”بالكاد يتدرب“ خلال تصريحات لبرنامج ”أفتر فوت“.

كما تحدث ريولو عن الحالة التي وصل إليها نادي باريس سان جيرمان بشكل عام، ونيمار بشكل خاص منذ الخسارة أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومغادرة المسابقة.

وشدد ريولو على أن نيمار بات في“حالة مؤسفة تصل حد السكر“ داعيا النادي الفرنسي للتخلص منه، بعدما بات دوره سلبيا داخل الملعب وفي غرفة خلع الملابس.

وانتقد ريولو اهتمام نيمار بحياته الشخصية أكثر من الملعب قائلا ”جماهير باريس لا تهتم باستعراض تحف منزل نيمار على نيتفلكس“.

ويعد أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان من أهم المدافعين في العالم بالجبهة اليمنى بعدما استطاع اللاعب الدولي المغربي أن يصنع لنفسه مكانًا أساسيًّا في تشكيل النادي الباريسي وسط صفوة نجوم العالم في الكرة العالمية.

ونجح أشرف حكيمي بالرغم من لعبه مدافعا في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى في 23 مباراة خاضها الموسم الحالي في الدوري الفرنسي.