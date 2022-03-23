كريستيانو رونالدو يوجه رسالة تحفيزية لزملائه قبل مباراة البرتغال ضد تركيا في ملحق التأهل لكأس العالم

يستعد منتخب البرتغال لخوض تصفيات ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، حيث يواجه تركيا، الخميس المقبل في نصف النهائي، وفي حال التأهل يواجه الفائز من مباراة إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية، الثلاثاء المقبل، من أجل حجز مقعد في النهائيات.

ووضع المنتخب البرتغالي نفسه في موقف حرج، حين خسر في اللقاء الأخير على أرضه أمام صربيا 1-2 في تصفيات كأس العالم 2022، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى ويجد نفسه يلعب ملحقا للتأهل.

ويستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية وقائد منتخب البرتغال ونجمه الأول، لقيادة منتخب بلاده في لقاءات حاسمة، ووجه رسالة عبر صفحته على ”إنستغرام“ لزملائه وصفتها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية بمثابة ”نداء حرب“ للقتال على مكان في النهائيات.

وكتب النجم البرتغالي على صفحته ”تركيز كامل على كأس العالم 2022، فخور دائما بتمثيل منتخب البرتغال، نعلم أن الطريق لن يكون سهلا، لدينا احترام كبير لمنافسينا الذين يشاركوننا الأهداف ذاتها“.

وأضاف رونالدو ”لكننا جميعا سنقاتل من أجل أن نضع البرتغال في المكان الذي تستحقه، فلنعمل على ذلك“.

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وكتبت صحيفة ”كورييري ديللو سبورت“ الإيطالية في تحليلها لملحق تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بأوروبا عن النجم البرتغالي: ”كريستيانو رونالدو أمام التأهل لقطر أو مغادرة البرتغال“، في إشارة لكون الفشل في التأهل ومع تقدمه في العمر، حيث يبلغ 37 عاما حاليا قد تدفعه للاعتزال على المستوى الدولي بشكل نهائي.

وحال الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر المقبلة، ستكون المرة الأولى الذي يفشل فيها المنتخب البرتغالي في التأهل لبطولة كبرى منذ الفشل في التأهل لكأس العالم في نسخة فرنسا 1998.

وشارك رونالدو رفقة منتخب البرتغال في 4 نهائيات لكأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018، ويبقى أفضل إنجاز بلوغه نصف نهائي كأس العالم في ألمانيا 2006 واحتلال المركز الرابع.

كما شارك كريستيانو رونالدو في 5 نسخ من نهائيات أمم أوروبا وتوج باللقب الأول في تاريخ البرتغال في فرنسا 2016، كما توج بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2019.

ويتفوق منتخب البرتغال تاريخيا على نظيره التركي في المواجهات التي جمعتهما سواء على المستوى الرسمي.

وتقابل كلا المنتخبين من قبل في 7 مواجهات رسمية وودية، حيث حقق البرازيل أوروبا الفوز في 5 مباريات جميعها رسمية، فيما حقق المنتخب التركي الفوز في مباراتين وديتين.