رياضة

الاعتداء على لاعبي بوكا جونيورز قد يفرض عقوبات قاسية على ريفر بليت (فيديو)
تاريخ النشر: 21 مارس 2022 22:01 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2022 22:20 GMT

الاعتداء على لاعبي بوكا جونيورز قد يفرض عقوبات قاسية على ريفر بليت (فيديو)

ريفر بليت ينتظر توقيع عقوبات عليه بعد اعتداء جماهيره على لاعبي بوكا جونيورز في قمة الأرجنتين.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أنه ستتم معاقبة ريفر بليت بعد قذف جماهيره للاعبي بوكا جونيورز بالعديد من المقذوفات، بينها ألعاب نارية، بعد مباراة ديربي عنيفة أخرى بين الفريقين الكبيرين.

وانتصر بوكا 1/0 على ملعب المونومينتال معقل مضيفه بفضل هدف إيمانويل فيلا في الدقيقة 54.

وتحظر قواعد الدوري الأرجنتيني حضور جماهير الفريق الزائر في مثل هذه المباريات، لذلك كان على الضيوف الاحتفال فيما بينهم عقب صفارة النهاية.

وأثناء محاولتهم الخروج من الملعب، أُجبروا على حماية أنفسهم من مقذوفات مختلفة تتساقط عليهم من المدرجات بدروع رجال شرطة مكافحة الشغب.

وبحسب صحيفة ”إل تريبونو“ الأرجنتينية، تضمنت المقذوفات ألعابا نارية يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة.

وشوهد اللاعبون يحتمون تحت دروع شرطة مكافحة الشغب وهم يهرولون عائدين إلى غرفة خلع الملابس، وكان بينهم مدافع مانشستر يونايتد السابق ماركوس روخو، وكذلك المهاجم الأرجنتيني الدولي داريو بينيديتو.

وكان روخو على وجه الخصوص صريحًا في هجومه على جماهير ريفر بليت، ما جعله ينال الكثير من غضبها عقب المباراة، بينما شارك المهاجم جوليان ألفاريز الذي سينضم رسميا إلى مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف المقبل مع ريفر.

وهذه المباراة هي الأحدث في تاريخ طويل من شغب الجماهير بين قطبي الأرجنتين، حيث اضطر الفريقان لخوض إياب نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية في 2018 على ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد، بعد أن حال شغب الجماهير دون المضي قدمًا في إقامة المباراة في الأرجنتين.

وهاجم مشجعو ريفر حافلة فريق بوكا في طريقهم إلى المباراة، مع تأجيل المباراة بشكل متكرر قبل التأجيل النهائي.

وعندما أقيمت المباراة في نهاية المطاف في البرنابيو، انتصر ريفر بليت، حيث فاز 3-1 في مدريد ليحقق فوزًا بنتيجة 5/3 في مجموع المباراتين ويتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وفرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) غرامة على بوكا جونيورز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى جانب إيقاف ستة من لاعبيه واثنين من مسؤوليه بعد اشتباكات وقعت عقب مباراة ضد أتلتيكو مينيرو البرازيلي في كأس ليبرتادوريس.

ووقعت أعمال عنف بعد مباراة إياب دور الستة عشر في 20 يونيو/ حزيران 2021 على استاد مينيرو في بيلو هوريزونتي، حيث تفوق أتلتيكو بركلات الترجيح وأطاح بالفريق الأرجنتيني من المسابقة.

وحاول لاعبون وأعضاء من بعثة بوكا اقتحام غرفة لاعبي أتلتيكو، وحدثت اشتباكات في نفق الملعب بعدما رفض حكم الفيديو مطالبات الفريق الأرجنتيني باحتساب هدف للمرة الثانية في المباراتين.

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