الصحف الرياضية: مانشستر سيتي ضد ليفربول "صراع الجبابرة".. "برشلونة يعود لعروضه".. و"الإذلال كان كاملا"

شكل فوز برشلونة الكبير (4-0) على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني وبملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتألق ثنائي فيراري وفوزهما بالمركز الأول والثاني في جائزة البحرين للفورمولا وان، ونتائج أمس الأحد في الدوريات الأوروبية، وأبرزها حسم روما لديربي العاصمة الإيطالية أمام جاره لاتسيو، وفوز يوفنتوس، ومواجهة ليفربول لمانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة 4-0 في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: ”صفعة من الذين يؤلمون“.

كما تحدثت عن تعادل إشبيلية أمام ريال سوسيداد سلبيا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إشبيلية يخسر فرصة“.

الصحيفة اهتمت بجائزة البحرين للفورمولا وان، وكتبت: ”كارلوس سانز ثانيا خلال عرض من فيراري“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4-0 على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: ”مسرور للفوز بك مرة أخرى“، و“فوز كبير لفريق تشافي مع هدفين لأوباميانغ وهدف لأراوخوا وهدف لفيران توريس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الكبير أمام ريال مدريد 4-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”1 أوباميانغ، 2 أراوخوا، 3 فيران توريس، 4 أوباميانغ“، و“برشلونة يعود لعروضه في سانتياغو بيرنابيو“، و“الإذلال كان كاملا“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ثنائي فيراري بالمركزين الأول والثاني في جائزة البحرين للفورمولا وان، وكتبت: ”ثنائية لفيراري: لوكلير يفوز وسانز ثانيا“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد 4-0 في ملعبه ”سانتياغو بيرنابيو“ أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، وكتبت: ”ليلة سوداء“.

كما تحدثت عن احتلال الإسباني كارلوس سانز سائق فيراري المركز الثاني خلف زميله في جائزة البحرين للفورمولا وان، وكتبت: ”بوديوم من أجل البداية“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إسبانيا بفضية سباق 400 متر 4 مرات في بطولة العالم لألعاب القوى في القاعة.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر سيتي وليفربول لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ووضعتهما القرعة في مواجهة مباشرة، وكتبت: ”صراع الجبابرة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

وركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على نيس 2-1 في صراع المركز الثاني في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا: غضب القلب“.

كما تحدثت عن جائزة البحرين للفورمولا وان، وفوز ثنائي فيراري بالمركزين الأول والثاني، وكتبت: ”جائزة البحرين للفورمولا وان: فوز فيراري“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على ساليرنيتانا 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس للأعلى“.

كما اهتمت بفوز روما على لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”الملك هو مورينيو“.

الصحيفة اهتمت بجائزة البحرين للفورمولا وان وتألق فيراري بالفوز بالمركزين الأول والثاني، وكتبت: ”سيطرة حمراء“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على ساليرنيتانا 2-0 في الدوري الإيطالي واقترابه من المركز الثاني، وكتبت: ”يوفنتوس: إنتر ميلان نحن هنا“.

كما اهتمت بفوز سائقي فيراري لوكلير وسانز بالمركزين الأول والثاني في جائزة البحرين للفورمولا وان، وكتبت: ”وأخيرا“.