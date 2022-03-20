"علينا احترام أنفسنا".. ماذا قال كيليان مبابي بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام موناكو؟

قابلت جماهير موناكو، لاعب فريقها السابق كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، بصافرات استهجان، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب لويس الثاني، ضمن مباريات الجولة 29 للدوري الفرنسي.

وقابلت بعض جماهير موناكو، النجم الفرنسي بصافرات استهجان عقب دخوله الملعب.

وشهدت قائمة الفريق الباريسي غياب الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، للمرض والإصابة على الترتيب.

وحقق موناكو على الفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 65 نقطة.

ولعب كيليان مبابي موسمين رفقة موناكو قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، شارك خلال 60 مباراة، مسجلا 27 هدفا وصنع 16 آخرين، كما فاز بلقب الدوري موسم 2016-2017.

وينتهي عقد اللاعب مع فريقه بنهاية الموسم الحالي، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو المقبل.

تصريحات مبابي

وتعليقا على الخسارة قال مبابي بعد المباراة :“خسرنا امام فريق عظيم منافس في اوروبا، إنه ناد كبير مبروك لهم، هدفنا لا زال هو تحقيق الدوري علينا أن نكون احترافيين.

وتابع : ”لقد كانوا ملتزمين وأظهروا ارادتهم في الفوز، وهم يستحقون الانتصار. الهدف هو السعي خلف اللقب العاشر في الدوري، يمكننا أن نفوز بـ8/0 او 9/0 ولكن سيظل الناس يركزون على دوري أبطال أوروبا، لكن علينا أن نظل احترافيين ونحترم أنفسنا، يجب أن نحترم أيضا انصارنا، عائلاتنا.

وردا على سؤال حول إن كان يقصد – باحترام أنفسنا ـ زملاءه في غرفة خلع الملابس قال مبابي: ”لا، علينا احترام أنفسنا أولا هذا مهم، إذا كان لدينا حد أدنى من الاحترام لما نفعل وبما نريد أن نصبح فعلينا احترام أنفسنا“.