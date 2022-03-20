مدرب بايرن ميونخ يتحدث عن مستقبل ليفاندوفسكي مع الفريق

أكد الألماني جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، أن قضية تجديد عقد نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي معقدة وصعبة، لكنه نفى رغبة اللاعب في الرحيل أو النادي في بيعه.

وتحدث المدرب الألماني بعد فوز فريقه على يونيون برلين 4-0، مساء أمس السبت، سجل منها ليفاندوفسكي هدفين، قائلا: ”نريد الاحتفاظ بليفاندوفسكي، ولكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، ليس لدي شعور بأنه يرغب في الرحيل وهو قرار مشترك، بالتأكيد ستكون هناك مفاوضات بينه وبين النادي“.

وأضاف: ”لقد أجريت العديد من المحادثات معه حول التكتيكات ومحتوى التدريب، يتحدث معي كثيرًا ولم يقل شيئًا أبدًا بشأن ذلك، لم يشر إلى أنه لا يشعر برغبة في المجيء إلى هنا بعد الآن“.

من جانبه، قال البوسني حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، إن سبب تأخر تجديد عقود نجومه يعود لأسباب اقتصادية، لكون الفريق ما زال لا يستفيد من جماهيره بنسبة كاملة في الملاعب ويحتاج لتقييم الأمور وجودة لاعبيه مع إمكانياته الاقتصادية.

روبرت ليفاندوفسكي أصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الألماني يُسجل "30" هدفا على الأقل في "5" مواسم مختلفة بعد الأسطورة جيرد مولر pic.twitter.com/SwxMeHahuo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن وضعية المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ تحث مراقبة عدة أندية أوروبية ترغب في التعاقد معه، رغم أن عقده ينتهي صيف 2023 لكن الفريق الألماني قد يضطر لبيعه الصيف المقبل، حال عدم تجديد العقد.

ومن بين الأندية المهتمة بالمهاجم البولندي فريق برشلونة الذي يضعه برفقة المصري محمد صلاح نجم ليفربول كخطة بديلة، حال فشله في الظفر بصفقة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في فوز فريقه على يونيون برلين ليعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفا ويعادل إنجاز الأسطورة جيرد مولر، الهداف التاريخي لبايرن ميونخ، وذلك بتسجيل 30 هدفا على الأقل في 5 مواسم مختلفة.

واقترب ليفاندوفسكي خطوة جديد في سعيه ليصبح الهداف التاريخي للدوري الألماني، حيث يملك 308 أهداف في المركز الثاني خلف جيرد مولر، الذي سجل 365 هدفا. ويحتاج المهاجم البولندي للبقاء في الدوري الألماني على الأقل لموسمين آخرين لتحقيق الإنجاز.

بايرن ميونخ بهذا الانتصار أصبح رصيده من النقاط 63 في صدارة الدوري الألماني، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند 38 نقطة بالمرتبة الثامنة.